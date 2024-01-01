Рятувальники визволили пенсіонерів із замкненої квартири в Луцьку

Рятувальники визволили пенсіонерів із замкненої квартири в Луцьку
У Луцьку із замкненої квартири в будинку на проспекті Соборності рятувальники звільнили пенсіонерів.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Вчора, 7 серпня, о 22:28 чергове відділення луцької 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини здійснило виїзд для виконання робіт з відкривання дверей квартири на проспекті Соборності.

Двері в оселю на третьому поверсі, де мешкали пенсіонери похилого віку, виявились зачиненими і люди не могли потрапити всередину.

Рятувальники дістались до балкону помешкання по висувній драбині, потрапили всередину квартири та відкрили двері господарям.

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Теги: рятувальники, Волинь
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