Що таке «Муніципальна няня» та як це діє на Волині

Що таке «Муніципальна няня» та як це діє на Волині
Правом компенсації в рамках послуги «Муніципальна няня», за якою витрати на догляд за дітьми компенсуються державою, за шість місяців 2024 року на Волині скористалися 37 сімей.

Про це пише Суспільне.

Така ж кількість сімей подала заяви на відшкодування послуг доглядальниць за аналогічний період минулого року, розповіла директорка департаменту соціальної та ветеранської політики Волинської обласної адміністрації Оксана Гобод.

Видатки з початку року на відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною на Волині становили 1,4 мільйона гривень, торік — 1,78 мільйона гривень.

Станом на кінець липня цього року компенсацію за послуги догляду за дитиною отримають лише 25 із 37 волинських сімей. Однак, зі слів посадовиці, ця кількість може змінитись у серпні-вересні через постанову Кабінету Міністрів України № 664, що набула чинності з 11 червня 2024 року.

Де на Волині користуються "Муніципальною нянею" найактивніше

Найбільший попит соціальна послуга для батьків та опікунів з догляду за дитиною за пів року 2024-го має в Камінь-Каширському районі — 8 сімей, де є найбільша кількість багатодітних сімей в області. Оксана Гобод зазначила, що у 2019 році відшкодування в цьому районі отримали 669 сімей.

Також активно користуються "Муніципальною нянею" в Луцьку, зокрема цьогоріч відшкодування уже погодили для 15 сімей, а у 2019 році 477 сімей компенсували витрати на доглядальниць.

Що таке "Муніципальна няня" та як цією послугою можуть скористатися жителі Волині

"Муніципальна няня" — це послуга догляду за дитиною для підтримки батьків, опікунів дитини, дія якої поширюється на дітей ВПО, яким ще не виповнилося 3 років (за умови, що вони не мають важких хвороб), дітей до 6 років, які потребують додаткового догляду, дітей до 6 років, у кого один із батьків має інвалідність I чи II групи..

Зі слів директорки обласного департаменту соціальної та ветеранської політики, орієнтовний середньомісячний розмір відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років становить 7 100 гривень. Держава компенсовує сім'ям за послуги доглядальниці не більше ніж 165 годин на місяць.

У 2019 році, відколи в Україні запрацювала соціальна програма "Муніципальна няня", компенсацію в рамках послуги "Муніципальна няня" отримали 1 836 сімей на Волині, додала Оксана Гобод.

Довідково:

7 червня Кабмін розширив категорії родин з дітьми, на яких поширюватиметься послуга "Муніципальна няня". Муніципальною нянею може бути фізична особа-підприємець чи юридична особа на спрощеній системі оподаткування, з якою сім'я уклала письмовий договір про догляд за дитиною, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти.


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Теги: діти, Волинь
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