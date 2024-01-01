У Луцьку розігрують авто Tesla Model 3 за донат на ЗСУ
Сьогодні, 13:00
Луцька компанія «Intertrade авто з США» розігрує авто Tesla Model 3 серед тих, хто задонатить на ЗСУ від 500 і більше гривень.
Про це інформують на сторінці компанії у фейсбуці.
«Прийшов час виконувати обіцянки! Ми досягли 100 тис. підписників у TikTok. Тому, як і обіцяли, даруємо вам Теслу, щоб зібрати максимум донатів для закупівлі пікапів на ЗСУ», - розповідає луцький блогер та керівник компанії Тарас Карвіна.
Як зазначають організатори - збір та розіграш будуть повністю прозорими та здійснюватимуться через Monobank. На зібрані кошти закуплять якнайбільше пікапів для захисників.
Як взяти участь у благодійному розіграші?
• Задонатити мінімум 500 грн на ЗСУ, вказавши своє прізвище та ім’я, а також номер телефону. Кількість донатів не обмежена. Банка для донатів: https://send.monobank.ua/jar/7rhmghsQ3n
• Підписатися на соцмережі «Intertrade авто з США».
• Перемогти та забрати Теслу!
«Зараз стало набагато складніше збирати донати. Тому вирішив подарувати автомобіль, щоб заохотити якомога більше людей долучитися до збору. Спочатку ставили ціль 2 мільйони гривень, але з відкриттям збору побачили величезну активність, тому вирішили підняти ціль до 10 мільйонів. Потрібно ставити максимальні цілі», - розповідає Тарас Карвіна.
Збір буде проводитися протягом місяця», - додають у компанії «Intertrade авто з США».
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Про це інформують на сторінці компанії у фейсбуці.
«Прийшов час виконувати обіцянки! Ми досягли 100 тис. підписників у TikTok. Тому, як і обіцяли, даруємо вам Теслу, щоб зібрати максимум донатів для закупівлі пікапів на ЗСУ», - розповідає луцький блогер та керівник компанії Тарас Карвіна.
Як зазначають організатори - збір та розіграш будуть повністю прозорими та здійснюватимуться через Monobank. На зібрані кошти закуплять якнайбільше пікапів для захисників.
Як взяти участь у благодійному розіграші?
• Задонатити мінімум 500 грн на ЗСУ, вказавши своє прізвище та ім’я, а також номер телефону. Кількість донатів не обмежена. Банка для донатів: https://send.monobank.ua/jar/7rhmghsQ3n
• Підписатися на соцмережі «Intertrade авто з США».
• Перемогти та забрати Теслу!
«Зараз стало набагато складніше збирати донати. Тому вирішив подарувати автомобіль, щоб заохотити якомога більше людей долучитися до збору. Спочатку ставили ціль 2 мільйони гривень, але з відкриттям збору побачили величезну активність, тому вирішили підняти ціль до 10 мільйонів. Потрібно ставити максимальні цілі», - розповідає Тарас Карвіна.
Збір буде проводитися протягом місяця», - додають у компанії «Intertrade авто з США».
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