Львівська бізнеследі «нагріла» армію на 15 мільйонів

Львівська бізнеследі «нагріла» армію на 15 мільйонів
Львівські правоохоронці викрили директорку підприємства у заволодінні 15 млн грн держкоштів на резервуарах для палива.

Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.

Встановлено, що між приватним підприємством та однією з військових частин був укладений договір на постачання резервуарів для зберігання авіаційного палива (гасу).

Згідно з договором, на рахунки підприємства-підрядника були перераховані кошти у сумі більше 15 мільйонів гривень. Натомість, підрядник передав замовнику 36 резервуарів неналежної якості, непридатні для зберігання палива, що було підтверджено відповідними експертизами.


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Теги: поліція, Україна
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