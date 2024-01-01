Львівська бізнеследі «нагріла» армію на 15 мільйонів

Львівські правоохоронці викрили директорку підприємства у заволодінні 15 млн грн держкоштів на резервуарах для палива.Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.Встановлено, що між приватним підприємством та однією з військових частин був укладений договір на постачання резервуарів для зберігання авіаційного палива (гасу).Згідно з договором, на рахунки підприємства-підрядника були перераховані кошти у сумі більше 15 мільйонів гривень. Натомість, підрядник передав замовнику 36 резервуарів неналежної якості, непридатні для зберігання палива, що було підтверджено відповідними експертизами.