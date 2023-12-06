У Луцьку – аварія: зіткнулися мотоцикл та автівка. ФОТО

У Луцьку – аварія: зіткнулися мотоцикл та автівка. ФОТО
Сьогодні, 8 серпня, у Луцьку на перехресті вулиць Соборності та Молоді сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За їхніми словами, аварія трапилася близько 12 години. Мотоцикл врізався в автівку "Хонда". Транспортні засоби зазнали значного пошкодження, є постраждалий. За попередньою інформацією, водія госпіталізували.

На місці події працюють патрульна поліція та "швидка".

Більше інформації - згодом.

У Луцьку – аварія: зіткнулися мотоцикл та автівка. ФОТО
У Луцьку – аварія: зіткнулися мотоцикл та автівка. ФОТО
У Луцьку – аварія: зіткнулися мотоцикл та автівка. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, Соборності, мотоцикл, автомобіль
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