У Луцьку – аварія: зіткнулися мотоцикл та автівка. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За їхніми словами, аварія трапилася близько 12 години. Мотоцикл врізався в автівку "Хонда". Транспортні засоби зазнали значного пошкодження, є постраждалий. За попередньою інформацією, водія госпіталізували.



На місці події працюють патрульна поліція та "швидка".



Більше інформації - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 8 серпня, у Луцьку на перехресті вулиць Соборності та Молоді сталася дорожньо-транспортна пригода.Про цеповідомили очевидці.За їхніми словами, аварія трапилася близько 12 години. Мотоцикл врізався в автівку "Хонда". Транспортні засоби зазнали значного пошкодження, є постраждалий. За попередньою інформацією, водія госпіталізували.На місці події працюють патрульна поліція та "швидка".Більше інформації - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію