У Луцьку – аварія: зіткнулися мотоцикл та автівка. ФОТО
Сьогодні, 12:47
Сьогодні, 8 серпня, у Луцьку на перехресті вулиць Соборності та Молоді сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, аварія трапилася близько 12 години. Мотоцикл врізався в автівку "Хонда". Транспортні засоби зазнали значного пошкодження, є постраждалий. За попередньою інформацією, водія госпіталізували.
На місці події працюють патрульна поліція та "швидка".
Більше інформації - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, аварія трапилася близько 12 години. Мотоцикл врізався в автівку "Хонда". Транспортні засоби зазнали значного пошкодження, є постраждалий. За попередньою інформацією, водія госпіталізували.
На місці події працюють патрульна поліція та "швидка".
Більше інформації - згодом.
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