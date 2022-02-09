На Волині зіткнулися три автомобілі: постраждала 28-річна пасажирка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Аварія сталася учора, 7 серпня, близько 10 години, у селищі Маневичі.



Відбулося зіткнення трьох транспортних засобів – Peugeot, Volkswagen Passat та Volkswagen Sharan. Внаслідок аварії травмувалася 28-річна пасажирка Volkswagen Passat.



Водії автомобілів за кермом були тверезі, транспортні засоби з місця події вилучили.



За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження буде з’ясовано усі обставини аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчі з’ясовують обставини ДТП за участі трьох транспортних засобів у Маневичах.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія сталася учора, 7 серпня, близько 10 години, у селищі Маневичі.Відбулося зіткнення трьох транспортних засобів – Peugeot, Volkswagen Passat та Volkswagen Sharan. Внаслідок аварії травмувалася 28-річна пасажирка Volkswagen Passat.Водії автомобілів за кермом були тверезі, транспортні засоби з місця події вилучили.За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження буде з’ясовано усі обставини аварії.

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