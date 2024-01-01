Оголосили підозру двом росіянам, які під час окупації Бучі закатували українського офіцера

Оголосили підозру двом росіянам, які під час окупації Бучі закатували українського офіцера
СБУ повідомила про підозру двом рашистам, які під час окупації Бучі закатували офіцера Національної академії Служби безпеки.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція зібрали доказову базу на двох воєнних злочинців рф, які закатували до смерті полковника Олексія Теліженка – помічника ректора Національної академії СБУ.

Фігурантами є командир 175-го окремого розвідувального батальйону 76-ї десантно-штурмової «псковської» дивізії повітряно-десантних військ рф підполковник Денис Суворов та його заступник – капітан Аслан Каскулов.

На початку повномасштабної війни обидва окупанти брали участь у захопленні частини території Київської області та проводили там так звані «зачистки».

Для цього за наказом фігурантів їхні підлеглі об’їжджали окуповані на той час населені пункти регіону, вдиралися до помешкань місцевих жителів і викрадали їх.

Під час одного з таких «рейдів» у Бучі 6 березня 2022 року рашисти ув’язнили Олексія Теліженка і привезли його до командного пункту, що знаходився у лісосмузі поблизу селища Ворзель.

Там Суворов та Каскулов наказали своїм підлеглим прив’язати українського офіцера до дерева і почали його катувати.

За даними слідства, Суворов особисто завдавав удари руками і ногами по голові і тулубі потерпілого, а потім встромляв у рану на голові дерев’яний кілок.

Тортури тривали впродовж декількох годин. Потім напівпритомного Теліженка скинули у заздалегідь вириту яму, де він вночі загинув від отриманих травм та холоду.

Після деокупації Київщини тіло закатованого офіцера СБУ знайшли на місці злочину. Також там було виявлено ще 8 вбитих рашистами людей у цивільному одязі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Суворову та Каскулову про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців рф.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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