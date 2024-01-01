Воїни волинської бригади показали, як знищили ворожий «Град»

Воїни волинської бригади показали, як знищили ворожий «Град»
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого на Купʼянському напрямку знищили ворожу установку «Град».

Про це у телеграмі повідомила військова частина.

Назви таких населених пунктів Харківщини, як Петропавлівка та Синьківка, відомі всім, хто стежить за подіями на фронті.

Адже саме тут відбувається активне протистояння Князівських воїнів з ворогом. який постійно проводить штурмові дії, наносить вогневе ураження артилерією, завдає руйнівних авіаударів.

Вчергове робота артилерії противника по наших позиціях завершилася: FPV дрон ударної групи «Харон» зупинив роботу ворожого «Граду». І тепер жоден снаряд не полетить в напрямку населених пунктів, бо установка повністю знищена.


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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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