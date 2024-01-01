На Волині затримали п'яного 23-річного мотоцикліста

На Волині затримали п'яного 23-річного мотоцикліста
Волинські патрульні продовжують виявляти нетверезих водіїв.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Нещодавно патрулюючи вулицею Січова, ми звернули увагу на водія двоколісного, який був без мотошолома.

Патрульні зупинили мотоцикл. Спілкуючись з водієм, ми помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. 23-річний громадянин пройшов огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2, 49 проміле, що перевищує максимально допустиму норму у майже 13 разів", - йдеться в повідомленні.

Інспектори склали на керманича протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, а також низку інших адмінматеріалів згідно із вчиненими правопорушеннями.

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Теги: Волинь, мотоцикліст, водій, патрульні
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