На Волині затримали п'яного 23-річного мотоцикліста
Сьогодні, 12:00
Волинські патрульні продовжують виявляти нетверезих водіїв.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Нещодавно патрулюючи вулицею Січова, ми звернули увагу на водія двоколісного, який був без мотошолома.
Патрульні зупинили мотоцикл. Спілкуючись з водієм, ми помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. 23-річний громадянин пройшов огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2, 49 проміле, що перевищує максимально допустиму норму у майже 13 разів", - йдеться в повідомленні.
Інспектори склали на керманича протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, а також низку інших адмінматеріалів згідно із вчиненими правопорушеннями.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Нещодавно патрулюючи вулицею Січова, ми звернули увагу на водія двоколісного, який був без мотошолома.
Патрульні зупинили мотоцикл. Спілкуючись з водієм, ми помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. 23-річний громадянин пройшов огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2, 49 проміле, що перевищує максимально допустиму норму у майже 13 разів", - йдеться в повідомленні.
Інспектори склали на керманича протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, а також низку інших адмінматеріалів згідно із вчиненими правопорушеннями.
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