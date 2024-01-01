Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Олексія Додіка

Олексій Додік із села Підліси.



Про це повідомили у Голобській громаді.



Волиняни навколішки зустріли скорботний кортеж із тілом полеглого Героя.



«Передчасно крокують у військо Небесне Герої: на щиті повертається додому Додік Олексій Анатолійович з села Підліси. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять та наша довічна шана воїну!» - йдеться у повідомленні.







Нагадаємо, до села Сільце 5 серпня на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні краянина Олексія Додіка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь сьогодні, 8 серпня, «на щиті» повернувся загиблий військовослужбовецьіз села Підліси.Про це повідомили у Голобській громаді.Волиняни навколішки зустріли скорботний кортеж із тілом«Передчасно крокують у військо Небесне Герої: на щиті повертається додому Додік Олексій Анатолійович з села Підліси. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять та наша довічна шана воїну!» - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, до села Сільце 5 серпня на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні краянина Олексія Додіка.

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