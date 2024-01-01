Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Олексія Додіка

Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Олексія Додіка
На Волинь сьогодні, 8 серпня, «на щиті» повернувся загиблий військовослужбовець Олексій Додік із села Підліси.

Про це повідомили у Голобській громаді.

Волиняни навколішки зустріли скорботний кортеж із тілом полеглого Героя.

«Передчасно крокують у військо Небесне Герої: на щиті повертається додому Додік Олексій Анатолійович з села Підліси. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять та наша довічна шана воїну!» - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, до села Сільце 5 серпня на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні краянина Олексія Додіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скорботний день: у Луцьку попрощалися із двома Героями
Сьогодні, 14:25
Рятувальники визволили пенсіонерів із замкненої квартири в Луцьку
Сьогодні, 14:02
Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Олексія Додіка
Сьогодні, 13:35
Що таке «Муніципальна няня» та як це діє на Волині
Сьогодні, 13:17
У Луцьку розігрують авто Tesla Model 3 за донат на ЗСУ
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Скорботний день: у Луцьку попрощалися із двома Героями Скорботний день: у Луцьку попрощалися із двома Героями
Сьогодні, 14:25
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олексія Додіка Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олексія Додіка
07 серпень, 14:38
На фронті обірвалося життя Героя Олександра Жилка з Волині На фронті обірвалося життя Героя Олександра Жилка з Волині
07 серпень, 13:31
Прощання з Героєм: у місті на Волині оголосили триденну жалобу Прощання з Героєм: у місті на Волині оголосили триденну жалобу
07 серпень, 13:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні офіційно представили додаток Армія+ для військових
Сьогодні, 14:57
 0
Скорботний день: у Луцьку попрощалися із двома Героями
Сьогодні, 14:25
 0
Рятувальники визволили пенсіонерів із замкненої квартири в Луцьку
Сьогодні, 14:02
 0
Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Олексія Додіка
Сьогодні, 13:35
 0
Що таке «Муніципальна няня» та як це діє на Волині
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8