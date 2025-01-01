Після обстрілу Луцька комунальники вивезли понад 120 тонн пошкодженого майна та будівельного сміття





Про це



Як зазначив заступник директора з експлуатації Юрій Подлевський, 6, 7, 8 та 9 червня на локаціях працювали 6 одиниць техніки, серед яких 3 власні маніпулятори та 1 орендований, залучались трактори та самоскиди. До ліквідації наслідків були залучені чотири бригади прибиральників, які допомагали в прибиранні територій навколо житлових будинків, а також повалених дерев та гілок навколо об'єктів.



За словами заступника директора Олександра Обштира, на полігон твердих побутових відходів було вивезено 120 тонн відходів руйнування: уламки шиферу, скла, рами вікон та дверей, будівельне сміття, цегла, бетон — усе, що було пошкоджене або вилетіло з будівель через вибухову хвилю. Для утилізації цих відходів на полігоні облаштовано спеціальний майданчик для "Відходів руйнації.



Логіст Віталій Калюга зазначив, що два маніпулятори від підприємства також здійснювали доставку будівельних матеріалів для тимчасового відновлення дахів та вікон. До пошкоджених будинків привозили новий шифер і USB-плити для закриття віконних та дверних отворів. Крім того, було встановлено додаткові контейнери для збору будівельного сміття.



Роботи з прибирання та вивезення наслідків тривають і сьогодні.

Директор КП «Луцькспецкомунтранс» Володимир Марценюк нагадує: підприємства та підприємці, які постраждали від обстрілів, можуть звернутися за консультацією щодо безкоштовного вивезення сміття за спеціальними номерами телефону (0332)245448, +380995245448, +30996245527.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після ворожої ракетної атаки на Луцьк 6 червня, яка завдала значних руйнувань приватним будинкам, багатоповерхівкам, автомобілям, комерційним об’єктам, виробничим приміщення, працівники КП «Луцькспецкомунтранс» одразу розпочали роботу на місцях ураження.Про це повідомили в Центрі управління відходами "Чистий Луцьк".Як зазначив заступник директора з експлуатації, 6, 7, 8 та 9 червня на локаціях працювали 6 одиниць техніки, серед яких 3 власні маніпулятори та 1 орендований, залучались трактори та самоскиди. До ліквідації наслідків були залучені чотири бригади прибиральників, які допомагали в прибиранні територій навколо житлових будинків, а також повалених дерев та гілок навколо об'єктів.За словами заступника директора, на полігон твердих побутових відходів було вивезено 120 тонн відходів руйнування: уламки шиферу, скла, рами вікон та дверей, будівельне сміття, цегла, бетон — усе, що було пошкоджене або вилетіло з будівель через вибухову хвилю. Для утилізації цих відходів на полігоні облаштовано спеціальний майданчик для "Відходів руйнації.Логістзазначив, що два маніпулятори від підприємства також здійснювали доставку будівельних матеріалів для тимчасового відновлення дахів та вікон. До пошкоджених будинків привозили новий шифер і USB-плити для закриття віконних та дверних отворів. Крім того, було встановлено додаткові контейнери для збору будівельного сміття.Роботи з прибирання та вивезення наслідків тривають і сьогодні.Директор КП «Луцькспецкомунтранс»нагадує: підприємства та підприємці, які постраждали від обстрілів, можуть звернутися за консультацією щодо безкоштовного вивезення сміття за спеціальними номерами телефону (0332)245448, +380995245448, +30996245527.

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