Репер Тіматі заробив кримінал від СБУ: деталі

Репер Тіматі заробив кримінал від СБУ: деталі
Працівники СБУ зібрали доказову базу і повідомили про підозру російському співаку-пропагандисту Тимуру Юнусову (більш відомому за сценічним псевдонімом «Тіматі»).

Про це у телеграмі повідомила СБУ.

За матеріалами справи, Юнусов є одним із учасників російської пропаганди, який був довіреною особою путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на «виборах».

Крім того, Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Задокументовано, що цей фігурант взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Тимуру Юнусову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно).

Досудове розслідування відбувається за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

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Теги: СБУ, росія
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