Репер Тіматі заробив кримінал від СБУ: деталі
Сьогодні, 12:25
Працівники СБУ зібрали доказову базу і повідомили про підозру російському співаку-пропагандисту Тимуру Юнусову (більш відомому за сценічним псевдонімом «Тіматі»).
Про це у телеграмі повідомила СБУ.
За матеріалами справи, Юнусов є одним із учасників російської пропаганди, який був довіреною особою путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на «виборах».
Крім того, Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.
Задокументовано, що цей фігурант взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму.
На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Тимуру Юнусову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно).
Досудове розслідування відбувається за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомила СБУ.
За матеріалами справи, Юнусов є одним із учасників російської пропаганди, який був довіреною особою путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на «виборах».
Крім того, Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.
Задокументовано, що цей фігурант взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму.
На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Тимуру Юнусову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно).
Досудове розслідування відбувається за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Після обстрілу Луцька комунальники вивезли понад 120 тонн пошкодженого майна та будівельного сміття
Сьогодні, 13:07
Репер Тіматі заробив кримінал від СБУ: деталі
Сьогодні, 12:25
У лікарні помер чоловік, якого на Волині дружина вдарила ножем
Сьогодні, 12:06
Відомого луцького ресторатора зобразили на стінописі
Сьогодні, 11:50