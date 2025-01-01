Відомого луцького ресторатора зобразили на стінописі

Дружина Людмила та син Віталій

Відомого луцького ресторатора, власника компанії «Гранд Персона», який є засновником цілої сім’ї закладів громадського харчування, зобразили на муралі.Про це журналістамрозповів син бізнесменаВін зазначив, що малюнок з’явився на стіні бізнес-центру «Гранд Персони», що на вулиці Кривий Вал, 34.Роботу над муралом завершили днями, і це символічно співпало з визначною подією. Адже на початку літа відзначає день народження піцерія «Фелічіта» — найпопулярніший та найстаріший проєкт компанії. Саме у цей час 22 роки тому Олег Бровін відкрив перший такий заклад на проспекті Соборності. Для Луцька це стало справжньою новинкою: «Фелічіта» запропонувала містянам справжню італійську піцу, приготовлену в печі.Тоді ніхто й уявити не міг, що цей проєкт переросте у потужну ресторанну мережу. Сьогодні «Гранд Персона» має не лише піцерії «Фелічіта», а й ресторани «Курінь», кафе-кондитерські «Дольче» та заклади «Бар 11».Масштабуючи свій бізнес, Олег Бровін зробив вагомий внесок у розвиток Луцька. А ще він активно займається благодійністю: підтримує сиріт та діток, які мають проблеми зі здоров’ям. Ще з часів Майдану бізнесмен закривав потреби волонтерів, медпрацівників, активістів, а згодом і військових. Нині частина прибутку його компанії щомісяця спрямовується на підтримку Збройних сил України.«Сьогодні батько пересувається на кріслі колісному. Але коли ми з автором муралу обговорювали ідею зображення, він наполіг, щоб на малюнку його показали у розквіті сил, на піку професійного шляху. На муралі йому близько 40 років», – розповідає син Віталій Бровін.Автором стінопису став знаний луцький художник, який реалізовує проєкт «Люди міста». Упродовж останніх років він створив чимало муралів із портретами знакових постатей Луцька: Лесі Українки, Валерія Маренича, Василя Зінкевича, Миколи Голованя, легендарної Тамари з центру, вуличного музиканта Владислава Старинкова та інших.