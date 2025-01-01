У лікарні помер чоловік, якого на Волині дружина вдарила ножем
Сьогодні, 12:06
На Волині дружина вкоротила віку чоловікові. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, оскільки учора, 12 червня, чоловік помер у лікарні.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Інцидент трапився у п’ятницю, 6 червня, у Смідинській громаді. Під час побутового конфлікту 44-річна дружина вдарила свого 46-річного чоловіка ножем.
Постраждалого госпіталізували, правопорушницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав їй запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Учора, 12 червня, постраждалий у лікарні помер. Відповідно, правоохоронці перекваліфікували кримінальне провадження з ч. 1 ст. 121 на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Інцидент трапився у п’ятницю, 6 червня, у Смідинській громаді. Під час побутового конфлікту 44-річна дружина вдарила свого 46-річного чоловіка ножем.
Постраждалого госпіталізували, правопорушницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав їй запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Учора, 12 червня, постраждалий у лікарні помер. Відповідно, правоохоронці перекваліфікували кримінальне провадження з ч. 1 ст. 121 на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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