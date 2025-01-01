У лікарні помер чоловік, якого на Волині дружина вдарила ножем

У лікарні помер чоловік, якого на Волині дружина вдарила ножем
На Волині дружина вкоротила віку чоловікові. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, оскільки учора, 12 червня, чоловік помер у лікарні.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Інцидент трапився у п’ятницю, 6 червня, у Смідинській громаді. Під час побутового конфлікту 44-річна дружина вдарила свого 46-річного чоловіка ножем.

Постраждалого госпіталізували, правопорушницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав їй запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Учора, 12 червня, постраждалий у лікарні помер. Відповідно, правоохоронці перекваліфікували кримінальне провадження з ч. 1 ст. 121 на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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Теги: вбивство, Волинь
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