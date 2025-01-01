На «Ягодині» виявили декілька спроб провезти через кордон наркотики

У «Ягодині» службові собаки прикордонниківу водія вантажівки та пасажирів автобуса.Про це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Волинського загону за допомогою службових собак знайшли марихуану у двох чоловіків та жінки, які прямували на виїзд з України.Учора, 12 червня, під час перевірки вантажівки під керуванням 56-річного жителя Чернігівщини чотирилапий помічник вказав на коробку з-під цукерок, яка знаходилася у дверцятах кабіни. Всередині оглядова група виявила пакунок з речовиною рослинного походження.Ще одну, схожу на марихуану, речовину інспектори знайшли під час огляду речей пасажира рейсового автобуса, що слідував до Варшави. Службовий собака зреагував на сумку громадянина Японії, в якій і знаходився пакунок з наркотиками.Спробувала провести «травичку» через українсько-польський кордон й 44-річна мешканка Полтави. Вона їхала за кордон рейсовим автобусом сьогодні вранці. Три згортки з речовиною рослинного походження вона спакувала в косметичку. Та гострий нюх службового собаки допоміг прикордонникам виявити заборонене.Про усі знахідки прикордонники поінформували співробітників Національної поліції. Вилучені речовини буде направлено на експертизу.