У Луцьку поранених бійців зцілювали глинотерапією. ФОТО

Учора, 12 червня, для поранених бійців стрілецького батальйону поліції та інших військовослужбовців організували незвичний захід – майстер-клас з гончарства.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Спочатку правоохоронці відреагували на це дещо скептично. Однак потім побачили на власні очі і відчули руками, наскільки терапевтичний ефект має це вид мистецтва.Гончар, який служить у прикордонному загоні, особливо трепетно пояснював і показував всім охочим, як потрібно поводитись з глиною. У результаті – в усіх учасників вийшли справжні витвори: акуратні і гладенькі. А головне, що поранені отримали великий заряд позитиву.«Для них після окопів і поранень – це неабияка потреба, - розповідає психологиня ГУНП. – Тож ми продовжуємо, спільно з психологами інших служб, організовувати схожі заходи, аби підтримувати бійців».Поки одні пробували себе в гончарстві, інші брали участь в імпровізованому майстер-класі, організованому військовослужбовцем-прикордонником, актором. Як не дивно, поранені дуже активно долучились і яскраво розкривались у процесі спілкування. Для них – це дуже важливо.Усі свої вироби наші поліцейські-добровольці, учасники заходу,та, забрали з собою на згадку.Захід було організовано психологом 6 прикордонного Волинського загону за участі психологів ГУНП та ДСНС, у межах проєкту МВС «Пункт психологічних практик» та Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?»