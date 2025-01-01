У Луцьку поранених бійців зцілювали глинотерапією. ФОТО
Сьогодні, 11:03
Учора, 12 червня, для поранених бійців стрілецького батальйону поліції та інших військовослужбовців організували незвичний захід – майстер-клас з гончарства.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Спочатку правоохоронці відреагували на це дещо скептично. Однак потім побачили на власні очі і відчули руками, наскільки терапевтичний ефект має це вид мистецтва.
Гончар Віктор Дудко, який служить у прикордонному загоні, особливо трепетно пояснював і показував всім охочим, як потрібно поводитись з глиною. У результаті – в усіх учасників вийшли справжні витвори: акуратні і гладенькі. А головне, що поранені отримали великий заряд позитиву.
«Для них після окопів і поранень – це неабияка потреба, - розповідає психологиня ГУНП Ірина Цицан. – Тож ми продовжуємо, спільно з психологами інших служб, організовувати схожі заходи, аби підтримувати бійців».
Поки одні пробували себе в гончарстві, інші брали участь в імпровізованому майстер-класі, організованому військовослужбовцем-прикордонником, актором Павлом Порицьким. Як не дивно, поранені дуже активно долучились і яскраво розкривались у процесі спілкування. Для них – це дуже важливо.
Усі свої вироби наші поліцейські-добровольці, учасники заходу, Тарас, Андрій, Олександр та Сергій, забрали з собою на згадку.
Захід було організовано психологом 6 прикордонного Волинського загону за участі психологів ГУНП та ДСНС, у межах проєкту МВС «Пункт психологічних практик» та Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?»
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Спочатку правоохоронці відреагували на це дещо скептично. Однак потім побачили на власні очі і відчули руками, наскільки терапевтичний ефект має це вид мистецтва.
Гончар Віктор Дудко, який служить у прикордонному загоні, особливо трепетно пояснював і показував всім охочим, як потрібно поводитись з глиною. У результаті – в усіх учасників вийшли справжні витвори: акуратні і гладенькі. А головне, що поранені отримали великий заряд позитиву.
«Для них після окопів і поранень – це неабияка потреба, - розповідає психологиня ГУНП Ірина Цицан. – Тож ми продовжуємо, спільно з психологами інших служб, організовувати схожі заходи, аби підтримувати бійців».
Поки одні пробували себе в гончарстві, інші брали участь в імпровізованому майстер-класі, організованому військовослужбовцем-прикордонником, актором Павлом Порицьким. Як не дивно, поранені дуже активно долучились і яскраво розкривались у процесі спілкування. Для них – це дуже важливо.
Усі свої вироби наші поліцейські-добровольці, учасники заходу, Тарас, Андрій, Олександр та Сергій, забрали з собою на згадку.
Захід було організовано психологом 6 прикордонного Волинського загону за участі психологів ГУНП та ДСНС, у межах проєкту МВС «Пункт психологічних практик» та Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?»
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