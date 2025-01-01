Забуті телеканали: історії тих, хто зник з українського ефіру





Історія українського телебачення: які канали зникли з екранів

Зниклих каналів у історії українського телебачення дуже і дуже багато. Серед них є не лише маленькі канали, про які було мало розмов ще до закриття, а й справжні гіганти телевізійного простору України.



Серед нині закритих каналів є:



1. Україна. Коли мова йде про зниклі



2. Індиго TV. Цей телеканал розважав українського глядача з 2014 по 2022 рік. Індиго TV відомий і досі тим, що вирізнявся серед інших виключно розважальними та корисними передачами. У той час, коли інші намагалися охопити більше шоу та більшу аудиторію, Індиго працював у ніші українського та закордонного кіно, серіалів, а також передач про подорожі, здоров’я, виховання дітей тощо.



3. Малятко TV. Є серед колишніх телеканалів України й суто дитячі. Малятко TV — один з таких. Він транслювався з 2009 року по 2023, та за цей час устиг подарувати дитинство багатьом маленьким українцям. У програмі каналу були різноманітні серіали, фільми та мультфільми для дітей та підлітків. Окрім того, на ньому часто показували корисні документальні фільми, на яких виросло не одне покоління дітлахів.



Це лише кілька телеканалів, які припинили мовлення в Україні. Інших ще дуже багато, проте це найпопулярніші, за якими суспільство досі сумує та які згадують.





Причини: чому улюблені канали більше не показують

Звичайно, не знати, що якийсь канал зник, неможливо. А ось не знати причини закриття українських телеканалів — цілком реально. Так багато українців досі не знають, чому зникли українські телеканали.



На це є кілька основних причин, одна з яких — просте припинення існування компанії. Таким чином припинив мовлення канал «Україна» у 2022 році. Тоді «Медіа Група Україна», до якої саме належав канал, відмовилася від прав на володіння телевізійними медіа, у результаті чого канал закрився. З такої ж причини припинив своє існування й Індиго TV, оскільки він також належав до МГУ.



Ще однією з причин може стати банальний брак фінансування. Так Малятко TV став неспроможним платити за свої ефіри, а тому був змушений припинити мовлення.





За якими телепрограмами на закритих каналах сумують українці найбільше

Ностальгія за старим українським ТБ не вщухає і досі. Люди різними способами намагаються віднайти архівні трансляції в інтернеті та ще раз насолодитися переглядом улюблених шоу.



Так у наш час українці сумують за каналом «Україна» та досі передивляються випуски шоу «Маска», смакують каву під старі серії «Ранку з Україною», цікавляться давніми новинами «Зіркового шляху», а також згадують скандали та інтриги на телешоу «Говорить Україна».



Та попри те, що зараз будь-який серіал, фільм чи мультфільм можна знайти на просторах всесвітньої мережі, покоління дорослих та підлітків дотепер згадують час, коли у прямому етері дивилися турецькі серіали по Індиго TV та улюблені мультфільми з українською озвучкою по Малятко TV.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вже мало хто дивиться телебачення та здатен назвати хоча б п’ять каналів, що досі активні. Але залишаються й ті, хто досі пам’ятає «золоту еру» українського телебачення, закриті українські телеканали та шоу, що на них транслювалися. Таких людей небагато, але вони й сьогодні часто вдаються до ностальгії, передивляючись улюблені телевізійні шоу у записах.Зниклих каналів у історії українського телебачення дуже і дуже багато. Серед них є не лише маленькі канали, про які було мало розмов ще до закриття, а й справжні гіганти телевізійного простору України.Серед нині закритих каналів є:1. Україна. Коли мова йде про зниклі українські телеканали з ProstoTV, багато людей одразу згадують «Україна». Він був одним з провідних на телебаченні від 1993 аж до 2022 року. Його відзначали дуже великою програмою передач: від серіалів та фільмів до новин та суспільних передач. Окрім того, «Україна» мав широке коло цільової аудиторії: від 18 до 54 років.2. Індиго TV. Цей телеканал розважав українського глядача з 2014 по 2022 рік. Індиго TV відомий і досі тим, що вирізнявся серед інших виключно розважальними та корисними передачами. У той час, коли інші намагалися охопити більше шоу та більшу аудиторію, Індиго працював у ніші українського та закордонного кіно, серіалів, а також передач про подорожі, здоров’я, виховання дітей тощо.3. Малятко TV. Є серед колишніх телеканалів України й суто дитячі. Малятко TV — один з таких. Він транслювався з 2009 року по 2023, та за цей час устиг подарувати дитинство багатьом маленьким українцям. У програмі каналу були різноманітні серіали, фільми та мультфільми для дітей та підлітків. Окрім того, на ньому часто показували корисні документальні фільми, на яких виросло не одне покоління дітлахів.Це лише кілька телеканалів, які припинили мовлення в Україні. Інших ще дуже багато, проте це найпопулярніші, за якими суспільство досі сумує та які згадують.Звичайно, не знати, що якийсь канал зник, неможливо. А ось не знати причини закриття українських телеканалів — цілком реально. Так багато українців досі не знають, чому зникли українські телеканали.На це є кілька основних причин, одна з яких — просте припинення існування компанії. Таким чином припинив мовлення канал «Україна» у 2022 році. Тоді «Медіа Група Україна», до якої саме належав канал, відмовилася від прав на володіння телевізійними медіа, у результаті чого канал закрився. З такої ж причини припинив своє існування й Індиго TV, оскільки він також належав до МГУ.Ще однією з причин може стати банальний брак фінансування. Так Малятко TV став неспроможним платити за свої ефіри, а тому був змушений припинити мовлення.Ностальгія за старим українським ТБ не вщухає і досі. Люди різними способами намагаються віднайти архівні трансляції в інтернеті та ще раз насолодитися переглядом улюблених шоу.Так у наш час українці сумують за каналом «Україна» та досі передивляються випуски шоу «Маска», смакують каву під старі серії «Ранку з Україною», цікавляться давніми новинами «Зіркового шляху», а також згадують скандали та інтриги на телешоу «Говорить Україна».Та попри те, що зараз будь-який серіал, фільм чи мультфільм можна знайти на просторах всесвітньої мережі, покоління дорослих та підлітків дотепер згадують час, коли у прямому етері дивилися турецькі серіали по Індиго TV та улюблені мультфільми з українською озвучкою по Малятко TV.

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