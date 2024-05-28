Поліція проводить понад 500 обшуків через незаконну зброю

незаконним обігом зброї та боєприпасів.



Нині триває понад 500 обшуків, повідомляє в телеграмі Національна поліція.



Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу.



Операція проходить у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами.



Деталі після завершення усіх слідчих дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацполіція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі зта боєприпасів.Нині триває понад 500 обшуків, повідомляє в телеграмі Національна поліція.Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу.Операція проходить у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами.Деталі після завершення усіх слідчих дій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію