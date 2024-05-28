Поліція проводить понад 500 обшуків через незаконну зброю
Сьогодні, 10:20
Нацполіція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів.
Нині триває понад 500 обшуків, повідомляє в телеграмі Національна поліція.
Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу.
Операція проходить у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами.
Деталі після завершення усіх слідчих дій.
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Нині триває понад 500 обшуків, повідомляє в телеграмі Національна поліція.
Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу.
Операція проходить у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами.
Деталі після завершення усіх слідчих дій.
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