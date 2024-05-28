Поліція проводить понад 500 обшуків через незаконну зброю

Поліція проводить понад 500 обшуків через незаконну зброю
Нацполіція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів.

Нині триває понад 500 обшуків, повідомляє в телеграмі Національна поліція.

Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу.

Операція проходить у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами.

Деталі після завершення усіх слідчих дій.


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Теги: обшук, поліція
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