Науковці з п'яти країн досліджували нацпарк на Волині: шукали одного з найрідкісніших птахів Європи

Науковці з п'яти країн досліджували нацпарк на Волині: шукали одного з найрідкісніших птахів Європи
На території нацпарку "Прип'ять-Стохід" на Волині завершилася міжнародна експедиція, учасники якої досліджували стан середовища і життя птахів, зокрема одного з найрідкісніших птахів Європи — очеретянки прудкої.

Як розповів Суспільному заступник директора з наукової роботи нацпарку Михайло Химин, очеретянка — це зникаючий птах України, співи якого можна почути лише ввечері.

Польовий моніторинг тривав у межах проєкту LIFE4AquaticWarbler упродовж 5 днів на ділянці осокового болота між селами Бірки, Ветли та Гірки. Очеретянку прудку команда фіксувала у період активності — ввечері.

Як повідомили в Українському товаристві охорони птахів у Facebook, на ділянці біля села Бірки встановили пастки Малеза, які слугують для відлову літаючих комах.

Ентомологічний моніторинг триватиме в червні-липні цього року (базовий збір) та через кожні три роки (проміжний і кінцевий збори) до завершення проєкту у 2033 році.

"Щорічні обліки допомагають відслідковувати чисельність виду. У 2018 році на цій території зафіксовано 400–450 співаючих самців (приблизно 7–8% української популяції та приблизно 3% світової. У 2023 — лише 150", — зазначили в товаристві охорони птахів.
Крім обліку очеретянки прудкої, спеціалісти проводили й інші дослідження: орнітологічне (облік супутніх видів птахів), ентомологічне (як кормовий об’єкт очеретянки прудкої) та ботанічне (як середовище існування виду).
Науковці з п'яти країн досліджували нацпарк на Волині: шукали одного з найрідкісніших птахів Європи

Участь у дослідженнях взяли фахівці та волонтери з України, Литви, Польщі, Франції та Німеччини. Моніторинг очолив професор Жидрунас Прейкша з Литви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, нацпарк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція проводить понад 500 обшуків через незаконну зброю
Сьогодні, 10:20
7 місяців вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 10:05
Науковці з п'яти країн досліджували нацпарк на Волині: шукали одного з найрідкісніших птахів Європи
Сьогодні, 10:02
Вони боронять нашу свободу: обличчя воїнів волинської бригади
Сьогодні, 09:33
Наслідки атаки у Луцьку: постраждалі розповіли про труднощі з новим житлом
Сьогодні, 09:17
Схожі новини
У нацпарку на Волині виявили одного з найгарніших метеликів України: нові локації У нацпарку на Волині виявили одного з найгарніших метеликів України: нові локації
01 травня, 14:02
В нацпарку на Волині зафіксували найменшу пташку в Україні В нацпарку на Волині зафіксували найменшу пташку в Україні
02 квітня, 11:17
У національному парку на Волині почали квітнути дерева У національному парку на Волині почали квітнути дерева
14 лютого, 18:23
Рахують збитки: у нацпарку на Волині розповіли про наслідки пожежі Рахують збитки: у нацпарку на Волині розповіли про наслідки пожежі
30 січня, 19:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через волинський кордон намагались незаконно провезти деревину
Сьогодні, 10:46
 0
Забуті телеканали: історії тих, хто зник з українського ефіру
Сьогодні, 10:29
 0
Поліція проводить понад 500 обшуків через незаконну зброю
Сьогодні, 10:20
 0
7 місяців вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 10:05
 0
Науковці з п'яти країн досліджували нацпарк на Волині: шукали одного з найрідкісніших птахів Європи
Сьогодні, 10:02
 0
Медіа
відео
1/8