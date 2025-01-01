Науковці з п'яти країн досліджували нацпарк на Волині: шукали одного з найрідкісніших птахів Європи





Як розповів Михайло Химин, очеретянка — це зникаючий птах України, співи якого можна почути лише ввечері.



Польовий моніторинг тривав у межах проєкту LIFE4AquaticWarbler упродовж 5 днів на ділянці осокового болота між селами Бірки, Ветли та Гірки. Очеретянку прудку команда фіксувала у період активності — ввечері.



Як повідомили в Українському товаристві охорони птахів у Facebook, на ділянці біля села Бірки встановили пастки Малеза, які слугують для відлову літаючих комах.



Ентомологічний моніторинг триватиме в червні-липні цього року (базовий збір) та через кожні три роки (проміжний і кінцевий збори) до завершення проєкту у 2033 році.



"Щорічні обліки допомагають відслідковувати чисельність виду. У 2018 році на цій території зафіксовано 400–450 співаючих самців (приблизно 7–8% української популяції та приблизно 3% світової. У 2023 — лише 150", — зазначили в товаристві охорони птахів.

Крім обліку очеретянки прудкої, спеціалісти проводили й інші дослідження: орнітологічне (облік супутніх видів птахів), ентомологічне (як кормовий об’єкт очеретянки прудкої) та ботанічне (як середовище існування виду).



Участь у дослідженнях взяли фахівці та волонтери з України, Литви, Польщі, Франції та Німеччини. Моніторинг очолив професор Жидрунас Прейкша з Литви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території нацпарку "Прип'ять-Стохід" на Волині завершилася міжнародна експедиція, учасники якої досліджували стан середовища і життя птахів, зокрема одного з найрідкісніших птахів Європи — очеретянки прудкої.Як розповів Суспільному заступник директора з наукової роботи нацпарку, очеретянка — це зникаючий птах України, співи якого можна почути лише ввечері.Польовий моніторинг тривав у межах проєкту LIFE4AquaticWarbler упродовж 5 днів на ділянці осокового болота між селами Бірки, Ветли та Гірки. Очеретянку прудку команда фіксувала у період активності — ввечері.Як повідомили в Українському товаристві охорони птахів у Facebook, на ділянці біля села Бірки встановили пастки Малеза, які слугують для відлову літаючих комах.Ентомологічний моніторинг триватиме в червні-липні цього року (базовий збір) та через кожні три роки (проміжний і кінцевий збори) до завершення проєкту у 2033 році."Щорічні обліки допомагають відслідковувати чисельність виду. У 2018 році на цій території зафіксовано 400–450 співаючих самців (приблизно 7–8% української популяції та приблизно 3% світової. У 2023 — лише 150", — зазначили в товаристві охорони птахів.Крім обліку очеретянки прудкої, спеціалісти проводили й інші дослідження: орнітологічне (облік супутніх видів птахів), ентомологічне (як кормовий об’єкт очеретянки прудкої) та ботанічне (як середовище існування виду).Участь у дослідженнях взяли фахівці та волонтери з України, Литви, Польщі, Франції та Німеччини. Моніторинг очолив професорз Литви.

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