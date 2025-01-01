Вони боронять нашу свободу: обличчя воїнів волинської бригади
Сьогодні, 09:33
У мережі опублікували світлини піхотинців із волинської 100-ї окремої механізованої бригади.
Про це у фейсбуці повідомила військова частина.
«Обличчя піхотинців 3 механізованого батальйону 100 омбр. Воїнів, які 11-й місяць ведуть героїчну битву за Торецьк», - йдеться у коментарі до світлин.
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Про це у фейсбуці повідомила військова частина.
«Обличчя піхотинців 3 механізованого батальйону 100 омбр. Воїнів, які 11-й місяць ведуть героїчну битву за Торецьк», - йдеться у коментарі до світлин.
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