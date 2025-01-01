Вони боронять нашу свободу: обличчя воїнів волинської бригади





Про це у фейсбуці повідомила військова частина.



«Обличчя піхотинців 3 механізованого батальйону 100 омбр. Воїнів, які 11-й місяць ведуть героїчну битву за Торецьк», - йдеться у коментарі до світлин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували світлини піхотинців із волинської 100-ї окремої механізованої бригади.Про це у фейсбуці повідомила військова частина.«Обличчя піхотинців 3 механізованого батальйону 100 омбр. Воїнів, які 11-й місяць ведуть героїчну битву за Торецьк», - йдеться у коментарі до світлин.

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