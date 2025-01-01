Наслідки атаки у Луцьку: постраждалі розповіли про труднощі з новим житлом

Наслідки атаки у Луцьку: постраждалі розповіли про труднощі з новим житлом
Розповіли, якої допомоги наразі потребують люди зі зруйнованої після російської атаки багатоповерхівки у Луцьку. З будинку ще й досі падають уламки. Близько підходити просто небезпечно. Люди приходять на руїни свого життя, яке треба починати спочатку.

Про це повідомляє ВСН.

З понищеної багатоповерхівки на вулиці Озерецькій з будинку ще й досі падають уламки, близько підходити небезпечно. Здається, стіни можуть от-от рухнути. Люди приходять на руїни свого життя, яке треба починати спочатку.

Після російської атаки в цьому будинку обвалився цілий під'їзд. Рятувальники вже завершили пошукові роботи. На жаль, молода пара загинула після обстрілу.

Поруч працюють волонтери небайдужі до спільної біди приносять допомогу. Кажуть, постраждалі лучани потребують навіть елементарного: білизни, засобів гігієни, бо ж вискочили з-під обстрілів у чому були.

«Спідня білизна, гігієна, елементарні речі, продуктові набори. Багато людей дуже приходить, приходять люди з інших адрес, то ми пишемо вже їхні адреси, зв'язуємося з головами ОСББ, якщо такі існують, щоб вони разом зі мною розуміли, що це саме ті люди, які постраждали і їм таксамо надаємо без проблем, це не тільки питання цього будинку», - розповіла волонтерка Віолетта.

Зауважують, одягом людей майже забезпечили.

«Потреби в речах немає, ми закриємо, я думаю, з цією кількістю речей цю всю потребу. Є потреби лише в продуктах харчування довгого вжитку, в нових шльопанцях, тапках, спідній білизні і гігієні. Найбільше потрібно і дуже потрібно знайти ще всім мешканцям квартири, тому що не всі розселені«, - каже волонтерка.

Волонтери кажуть, що багато орендодавців не погоджуються прихистити потерпілих.

«Є люди з тваринами і не всі хочуть чомусь брати з домашніми улюбленцями людей на квартири і так само люди з дітками. Влада наша міська компенсує людям оренду житла до 14 тисяч грн, тобто, вони можуть знайти собі житло, але питання в тому, що немає його, де взяти. Є люди, які от вчора приходили до мене казали: "Я здам квартиру в три рази дешевше трьохкімнатну велику, але я хочу, щоб там поселилися діти і велика родина". Є люди які ще не знайшли житла. Це саме питання до орендодавців, щоб все-таки йшли на уступки таким людям навіть з тваринами, тому що завжди треба залишатися людьми, не завжди тільки бізнес», - наголошує волонтерка.

«Зараз лежу в лікарні обласній, жити не знаю, де. У мене поки нема нічого, мені шукають квартиру, але поки нічого не знайшли. Я прошу маленьку як на Соборності, є такі малосімейки, я таку квартиру із задоволенням зняла б і жила би, поки хлопці мої воюють», - каже Тетяна, котра втратила квартиру після обстрілів.

Що буде далі із будинком ще невідомо.

«Сказали через 10 днів акт тільки буде. Швидше за все, три прильота впало, напевно, його розберуть, але ще пока офіційної інформації немає.Вчора там з міської ради були люди, київська якась комісія обстежила будинок, а ще поки не знаємо, самі чекаємо, ще й не пускають, де можна там позабирати речі трошки», - каже мешканець зруйнованої багатоповерхівки Олександр.

Також постраждало майно багатьох підприємців. Ворог понищив СТО, кузню, деревообробний і столярний цех.

«Батько це все започаткував і ми разом працювали, був сімейний бізнес. Поки не розбираємо, бо ще немає дозволу, ще не приходили, не оцінювали. Надалі плануємо по трішки відновлювати, тому що треба за щось жити. були такі часи що в нас працювало більше чим 80 людей», - каже підприємниця Марина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріл, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Науковці з п'яти країн досліджували нацпарк на Волині: шукали одного з найрідкісніших птахів Європи
Сьогодні, 10:02
Вони боронять нашу свободу: обличчя воїнів волинської бригади
Сьогодні, 09:33
Наслідки атаки у Луцьку: постраждалі розповіли про труднощі з новим житлом
Сьогодні, 09:17
Ізраїль почав воєнну операцію проти Ірану: що відомо
Сьогодні, 09:00
На Волині зібрались будувати ще один «сухий порт» поблизу Ягодина
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Через російський обстріл у двох дитсадках Луцька пошкоджені 45 вікон Через російський обстріл у двох дитсадках Луцька пошкоджені 45 вікон
12 червня, 16:08
«Луцькспецкомунтранс» безкоштовно вивезе пошкоджене через російський обстріл майно підприємств «Луцькспецкомунтранс» безкоштовно вивезе пошкоджене через російський обстріл майно підприємств
12 червня, 13:15
У Луцьку внаслідок російського обстрілу пошкоджена 141 квартира У Луцьку внаслідок російського обстрілу пошкоджена 141 квартира
11 червня, 19:08
Атака росії на Луцьк: виділили понад 30 мільйонів на ліквідацію наслідків обстрілу Атака росії на Луцьк: виділили понад 30 мільйонів на ліквідацію наслідків обстрілу
11 червня, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через волинський кордон намагались незаконно провезти деревину
Сьогодні, 10:46
 0
Забуті телеканали: історії тих, хто зник з українського ефіру
Сьогодні, 10:29
 0
Поліція проводить понад 500 обшуків через незаконну зброю
Сьогодні, 10:20
 0
7 місяців вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 10:05
 0
Науковці з п'яти країн досліджували нацпарк на Волині: шукали одного з найрідкісніших птахів Європи
Сьогодні, 10:02
 0
Медіа
відео
1/8