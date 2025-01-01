Наслідки атаки у Луцьку: постраждалі розповіли про труднощі з новим житлом

зруйнованої після російської атаки багатоповерхівки у Луцьку. З будинку ще й досі падають уламки. Близько підходити просто небезпечно. Люди приходять на руїни свого життя, яке треба починати спочатку.



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З понищеної багатоповерхівки на вулиці Озерецькій з будинку ще й досі падають уламки, близько підходити небезпечно. Здається, стіни можуть от-от рухнути. Люди приходять на руїни свого життя, яке треба починати спочатку.



Після російської атаки в цьому будинку обвалився цілий під'їзд. Рятувальники вже завершили пошукові роботи. На жаль, молода пара загинула після обстрілу.



Поруч працюють волонтери небайдужі до спільної біди приносять допомогу. Кажуть, постраждалі лучани потребують навіть елементарного: білизни, засобів гігієни, бо ж вискочили з-під обстрілів у чому були.



«Спідня білизна, гігієна, елементарні речі, продуктові набори. Багато людей дуже приходить, приходять люди з інших адрес, то ми пишемо вже їхні адреси, зв'язуємося з головами ОСББ, якщо такі існують, щоб вони разом зі мною розуміли, що це саме ті люди, які постраждали і їм таксамо надаємо без проблем, це не тільки питання цього будинку», - розповіла волонтерка Віолетта.



Зауважують, одягом людей майже забезпечили.



«Потреби в речах немає, ми закриємо, я думаю, з цією кількістю речей цю всю потребу. Є потреби лише в продуктах харчування довгого вжитку, в нових шльопанцях, тапках, спідній білизні і гігієні. Найбільше потрібно і дуже потрібно знайти ще всім мешканцям квартири, тому що не всі розселені«, - каже волонтерка.



Волонтери кажуть, що багато орендодавців не погоджуються прихистити потерпілих.



«Є люди з тваринами і не всі хочуть чомусь брати з домашніми улюбленцями людей на квартири і так само люди з дітками. Влада наша міська компенсує людям оренду житла до 14 тисяч грн, тобто, вони можуть знайти собі житло, але питання в тому, що немає його, де взяти. Є люди, які от вчора приходили до мене казали: "Я здам квартиру в три рази дешевше трьохкімнатну велику, але я хочу, щоб там поселилися діти і велика родина". Є люди які ще не знайшли житла. Це саме питання до орендодавців, щоб все-таки йшли на уступки таким людям навіть з тваринами, тому що завжди треба залишатися людьми, не завжди тільки бізнес», - наголошує волонтерка.



«Зараз лежу в лікарні обласній, жити не знаю, де. У мене поки нема нічого, мені шукають квартиру, але поки нічого не знайшли. Я прошу маленьку як на Соборності, є такі малосімейки, я таку квартиру із задоволенням зняла б і жила би, поки хлопці мої воюють», - каже Тетяна, котра втратила квартиру після обстрілів.



Що буде далі із будинком ще невідомо.



«Сказали через 10 днів акт тільки буде. Швидше за все, три прильота впало, напевно, його розберуть, але ще пока офіційної інформації немає.Вчора там з міської ради були люди, київська якась комісія обстежила будинок, а ще поки не знаємо, самі чекаємо, ще й не пускають, де можна там позабирати речі трошки», - каже мешканець зруйнованої багатоповерхівки Олександр.



Також постраждало майно багатьох підприємців. Ворог понищив СТО, кузню, деревообробний і столярний цех.



«Батько це все започаткував і ми разом працювали, був сімейний бізнес. Поки не розбираємо, бо ще немає дозволу, ще не приходили, не оцінювали. Надалі плануємо по трішки відновлювати, тому що треба за щось жити. були такі часи що в нас працювало більше чим 80 людей», - каже підприємниця Марина.



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