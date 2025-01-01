На Волині зібрались будувати ще один «сухий порт» поблизу Ягодина





Про це стало відомо з повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, поданому на початку червня у онлайн-платформі у сфері захисту довкілля «Екосистема», пише



Товариство з обмеженою відповідальністю «Вестстар Груп» належить до тернопільської групи компаній Західний контейнерний термінал, яка надає логістичні послуги. Зареєстроване 2017 року у Тернополі. Статутний капітал підприємства – 30 мільйонів гривень. Основний вид діяльності – виробництво дерев’яної тари. Директор підприємства – Ігор Виходець, а співвласниками є тернополяни Володимир Можук (60%) та Ольга Антонів (40%).



З січня по червень 2025 року фірми «Вестстар Груп» та «Інтелітранс» з тієї ж групи Західний контейнерний термінал зареєстрували право власності загалом на 4 земельні ділянки на території Любомльської громади. Найбільшу з них, комунальну, площею 29,5 га з аукціону «Вестстар Груп» придбало у квітні за понад 31 мільйон гривень. Ще 4 гектари поруч компанія з лютого нібито орендує у ТОВ «Інтелітранс». 2,15 га для обслуговування нафтобази зареєстрували на початку травня, а 1,4 га сільськогосподарського призначення – ще у березні 2025-го.



Наразі, у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва немає інформації про надані містобудівні умови, або ж дозволи на початок підготовчих або будівельних робіт на згаданих земельних ділянках.



Згідно з повідомленням про плановану діяльність, роботи заплановані лише на трьох з них, а площа забудови становитиме 142 148 квадратних метри (14 га). Пропускна здатність майбутнього терміналу – 10 тисяч контейнерів TEUS на рік, а вантажообіг – 38 контейнерів на добу.



Реалізація проєкту, йдеться в повідомленні про плановану діяльність, призведе до економічного зростання в регіоні і не завдасть суттєвої шкоди довкіллю. Максимальний вплив – це зняття верхнього шару ґрунту, шум від локомотивів і технологічні викиди в атмосферне повітря. Проте науковці і екологи ще повинні дослідити це питання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля.



Запроєктований термінал знаходиться приблизно за 25 кілометрів від міжнародного пункту пропуску «Ягодин».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тернопільська фірма «Вестстар Груп» планує будувати на Волині «сухий порт». Під місце, де будуть обробляти вантажі, завантажувати і розвантажувати контейнери, вже відвели три ділянки загальною площею майже 35,6 гектара поблизу Любомля. Порт запроектований вздовж залізниці і до нього прокладатимуть під’їзні колії.Про це стало відомо з повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, поданому на початку червня у онлайн-платформі у сфері захисту довкілля «Екосистема», пише "Сила правди". Товариство з обмеженою відповідальністю «Вестстар Груп» належить до тернопільської групи компаній Західний контейнерний термінал, яка надає логістичні послуги. Зареєстроване 2017 року у Тернополі. Статутний капітал підприємства – 30 мільйонів гривень. Основний вид діяльності – виробництво дерев’яної тари. Директор підприємства – Ігор Виходець, а співвласниками є тернополяни Володимир Можук (60%) та Ольга Антонів (40%).З січня по червень 2025 року фірми «Вестстар Груп» та «Інтелітранс» з тієї ж групи Західний контейнерний термінал зареєстрували право власності загалом на 4 земельні ділянки на території Любомльської громади. Найбільшу з них, комунальну, площею 29,5 га з аукціону «Вестстар Груп» придбало у квітні за понад 31 мільйон гривень. Ще 4 гектари поруч компанія з лютого нібито орендує у ТОВ «Інтелітранс». 2,15 га для обслуговування нафтобази зареєстрували на початку травня, а 1,4 га сільськогосподарського призначення – ще у березні 2025-го.Наразі, у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва немає інформації про надані містобудівні умови, або ж дозволи на початок підготовчих або будівельних робіт на згаданих земельних ділянках.Згідно з повідомленням про плановану діяльність, роботи заплановані лише на трьох з них, а площа забудови становитиме 142 148 квадратних метри (14 га). Пропускна здатність майбутнього терміналу – 10 тисяч контейнерів TEUS на рік, а вантажообіг – 38 контейнерів на добу.Реалізація проєкту, йдеться в повідомленні про плановану діяльність, призведе до економічного зростання в регіоні і не завдасть суттєвої шкоди довкіллю. Максимальний вплив – це зняття верхнього шару ґрунту, шум від локомотивів і технологічні викиди в атмосферне повітря. Проте науковці і екологи ще повинні дослідити це питання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля.Запроєктований термінал знаходиться приблизно за 25 кілометрів від міжнародного пункту пропуску «Ягодин».

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