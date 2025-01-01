На Волині зібрались будувати ще один «сухий порт» поблизу Ягодина

На Волині зібрались будувати ще один «сухий порт» поблизу Ягодина
Тернопільська фірма «Вестстар Груп» планує будувати на Волині «сухий порт». Під місце, де будуть обробляти вантажі, завантажувати і розвантажувати контейнери, вже відвели три ділянки загальною площею майже 35,6 гектара поблизу Любомля. Порт запроектований вздовж залізниці і до нього прокладатимуть під’їзні колії.

Про це стало відомо з повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, поданому на початку червня у онлайн-платформі у сфері захисту довкілля «Екосистема», пише "Сила правди".

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вестстар Груп» належить до тернопільської групи компаній Західний контейнерний термінал, яка надає логістичні послуги. Зареєстроване 2017 року у Тернополі. Статутний капітал підприємства – 30 мільйонів гривень. Основний вид діяльності – виробництво дерев’яної тари. Директор підприємства – Ігор Виходець, а співвласниками є тернополяни Володимир Можук (60%) та Ольга Антонів (40%).

З січня по червень 2025 року фірми «Вестстар Груп» та «Інтелітранс» з тієї ж групи Західний контейнерний термінал зареєстрували право власності загалом на 4 земельні ділянки на території Любомльської громади. Найбільшу з них, комунальну, площею 29,5 га з аукціону «Вестстар Груп» придбало у квітні за понад 31 мільйон гривень. Ще 4 гектари поруч компанія з лютого нібито орендує у ТОВ «Інтелітранс». 2,15 га для обслуговування нафтобази зареєстрували на початку травня, а 1,4 га сільськогосподарського призначення – ще у березні 2025-го.

Наразі, у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва немає інформації про надані містобудівні умови, або ж дозволи на початок підготовчих або будівельних робіт на згаданих земельних ділянках.

Згідно з повідомленням про плановану діяльність, роботи заплановані лише на трьох з них, а площа забудови становитиме 142 148 квадратних метри (14 га). Пропускна здатність майбутнього терміналу – 10 тисяч контейнерів TEUS на рік, а вантажообіг – 38 контейнерів на добу.

Реалізація проєкту, йдеться в повідомленні про плановану діяльність, призведе до економічного зростання в регіоні і не завдасть суттєвої шкоди довкіллю. Максимальний вплив – це зняття верхнього шару ґрунту, шум від локомотивів і технологічні викиди в атмосферне повітря. Проте науковці і екологи ще повинні дослідити це питання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля.

Запроєктований термінал знаходиться приблизно за 25 кілометрів від міжнародного пункту пропуску «Ягодин».

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Теги: сухий порт, Волинь
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