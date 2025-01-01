Ізраїль почав воєнну операцію проти Ірану: що відомо





Про це повідомили прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та ЦАХАЛ, пише



Нетаньягу заявив, що ця операція покликана «усунути іранську загрозу самому існуванню Ізраїлю» і вона триватиме «стільки днів, скільки потрібно». В ізраїльській армії операцію назвали «превентивною, точковою, комбінованою», а також «заснованою на високоякісній розвідці».



Та, мовляв, показала, що останніми місяцями Іран прискорив свої зусилля для створення ядерної зброї, наблизившись до «точки неповернення». Тож «держава Ізраїль залишилася без вибору».



«Сьогодні Іран як ніколи близький до отримання ядерної зброї. Зброя масового знищення в руках іранського режиму — це екзистенційна загроза для Ізраїлю та серйозна небезпека для всього світу. Держава Ізраїль не дозволить режиму, метою якого є її знищення, здобути таку зброю», — йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.



Там повідомили, що десятки ізраїльських літаків уже завершили перший етап операції, уразивши десятки військових цілей, зокрема ядерні об’єкти в різних районах Ірану. Загалом, як пише Times of Israel, ізраїльські війська здійснили п’ять хвиль атак на об’єкти в Ірані.



Іранське агентство Mehr публікувало відео наслідків ізраїльського обстрілу столиці Тегерана та ядерного об'єкта в Натанзі. Крім того, вибухи було чути в інших провінціях країни, а Міжнародний аеропорт Імама Хомейні під Тегераном призупинив рейси.



За даними Tasnim, унаслідок ізраїльських ударів загинув головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції генерал-майор Хоссейн Саламі, а також командувач Центрального оперативного штабу Ірану генерал-майор Голям-Алі Рашид зі своїм сином і вчені-ядерники Мохаммад Мехді Тегеранчі та Ферейдун Аббасі.



Доповнено о 8:44. Також від ізраїльських ударів помер начальник Генштабу Ірану Мохаммед Бакері, пишуть іранське державне агентство IRNA та ЦАХАЛ. За даними ізраїльської армії, ще одним убитим є командувач надзвичайних сил Ірану.



Саламі, Бекері та іранського командувача надзвичайних сил там назвали «безжальними масовими вбивцями, на руках яких кров усіх народів світу» і без яких «світ став кращим місцем».



Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї виступив зі зверненням на тлі ізраїльських обстрілів. Він підтвердив, що внаслідок атак загинули кілька військових командирів та вчених, і пообіцяв Ізраїлю «суворе покарання», а також «гірку та болісну долю», цитує Mehr.



Державний секретар США і радник президента США з національної безпеки наголосив, що його країна знала про атаки Ізраїлю, але участі в них не брала.



«Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим пріоритетом є захист американських військ у регіоні. Ізраїль повідомив нам, що вважає ці дії необхідними для самооборони», — сказав він, цитує Reuters.



Останніми днями медіа цитували розвідку США, яка передбачала, що Ізраїль готується до удару по ядерних об’єктах Ірану. На тлі цього Сполучені Штати наказали провести часткову евакуацію свого посольства в Іраку та дозволили військовим виїхати з місць дислокації на Близькому Сході через підвищені ризики в регіоні.



Раніше США вже змогли відмовити його від ударів по Ірану, оскільки Трамп «обрав дипломатію». Як писало New York Times, два тижні тому американський президент укотре попередив прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу про те, що завдавати ударів по Ірану зараз — недоцільно.



Однак цього разу президент США Дональд Трамп казав, що удар Ізраїлю по Ірану «цілком може статися», якщо Тегеран не піде на переговори. Водночас він зазначав, що «волів би уникнути конфлікту».



Більше про ядерну програму Ірану



Іран розпочав свою ядерну програму в 1950-х роках за підтримки США в межах програми «Атом заради миру». Після Ісламської революції 1979 року програма сповільнилася й відновилася вже у 1990-х роках за підтримки росії та Китаю.



Згодом західні розвідувальні служби звинуватили Іран у прагненні таємно створити ядерну зброю під виглядом цивільної енергетичної програми.



У 2015 році Іран погодився обмежити збагачення урану та скоротити свої запаси, уклавши Спільний всеосяжний план дій (СВПД) з п’ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН (США, росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, Німеччиною), а також з ЄС. За це з країни зняли санкції, пов’язані з ядерною енергетикою.



Однак у 2018 році президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів США зі СВПД, поновивши санкції. У відповідь Іран почав порушувати узгоджені ліміти, зокрема збагатив уран до 84%, що лише на 6% менше, ніж необхідно для створення ядерної зброї. Хоча Тегеран це заперечував.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 13 червня ізраїльська армія (ЦАХАЛ) почала воєнну операцію проти Ірану, яку назвали Rising Lion («Висхідний лев»). Вона спрямована на іранську ядерну програму.Про це повідомили прем’єр-міністр Ізраїлюта ЦАХАЛ, пише Громадське Нетаньягу заявив, що ця операція покликана «усунути іранську загрозу самому існуванню Ізраїлю» і вона триватиме «стільки днів, скільки потрібно». В ізраїльській армії операцію назвали «превентивною, точковою, комбінованою», а також «заснованою на високоякісній розвідці».Та, мовляв, показала, що останніми місяцями Іран прискорив свої зусилля для створення ядерної зброї, наблизившись до «точки неповернення». Тож «держава Ізраїль залишилася без вибору».«Сьогодні Іран як ніколи близький до отримання ядерної зброї. Зброя масового знищення в руках іранського режиму — це екзистенційна загроза для Ізраїлю та серйозна небезпека для всього світу. Держава Ізраїль не дозволить режиму, метою якого є її знищення, здобути таку зброю», — йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.Там повідомили, що десятки ізраїльських літаків уже завершили перший етап операції, уразивши десятки військових цілей, зокрема ядерні об’єкти в різних районах Ірану. Загалом, як пише Times of Israel, ізраїльські війська здійснили п’ять хвиль атак на об’єкти в Ірані.Іранське агентство Mehr публікувало відео наслідків ізраїльського обстрілу столиці Тегерана та ядерного об'єкта в Натанзі. Крім того, вибухи було чути в інших провінціях країни, а Міжнародний аеропорт Імама Хомейні під Тегераном призупинив рейси.За даними Tasnim, унаслідок ізраїльських ударів загинув головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції генерал-майор Хоссейн Саламі, а також командувач Центрального оперативного штабу Ірану генерал-майор Голям-Алі Рашид зі своїм сином і вчені-ядерники Мохаммад Мехді Тегеранчі та Ферейдун Аббасі.Доповнено о 8:44. Також від ізраїльських ударів помер начальник Генштабу Ірану Мохаммед Бакері, пишуть іранське державне агентство IRNA та ЦАХАЛ. За даними ізраїльської армії, ще одним убитим є командувач надзвичайних сил Ірану.Саламі, Бекері та іранського командувача надзвичайних сил там назвали «безжальними масовими вбивцями, на руках яких кров усіх народів світу» і без яких «світ став кращим місцем».Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї виступив зі зверненням на тлі ізраїльських обстрілів. Він підтвердив, що внаслідок атак загинули кілька військових командирів та вчених, і пообіцяв Ізраїлю «суворе покарання», а також «гірку та болісну долю», цитує Mehr.Державний секретар США і радник президента США з національної безпеки наголосив, що його країна знала про атаки Ізраїлю, але участі в них не брала.«Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим пріоритетом є захист американських військ у регіоні. Ізраїль повідомив нам, що вважає ці дії необхідними для самооборони», — сказав він, цитує Reuters.Останніми днями медіа цитували розвідку США, яка передбачала, що Ізраїль готується до удару по ядерних об’єктах Ірану. На тлі цього Сполучені Штати наказали провести часткову евакуацію свого посольства в Іраку та дозволили військовим виїхати з місць дислокації на Близькому Сході через підвищені ризики в регіоні.Раніше США вже змогли відмовити його від ударів по Ірану, оскільки Трамп «обрав дипломатію». Як писало New York Times, два тижні тому американський президент укотре попередив прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу про те, що завдавати ударів по Ірану зараз — недоцільно.Однак цього разу президент СШАказав, що удар Ізраїлю по Ірану «цілком може статися», якщо Тегеран не піде на переговори. Водночас він зазначав, що «волів би уникнути конфлікту».Іран розпочав свою ядерну програму в 1950-х роках за підтримки США в межах програми «Атом заради миру». Після Ісламської революції 1979 року програма сповільнилася й відновилася вже у 1990-х роках за підтримки росії та Китаю.Згодом західні розвідувальні служби звинуватили Іран у прагненні таємно створити ядерну зброю під виглядом цивільної енергетичної програми.У 2015 році Іран погодився обмежити збагачення урану та скоротити свої запаси, уклавши Спільний всеосяжний план дій (СВПД) з п’ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН (США, росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, Німеччиною), а також з ЄС. За це з країни зняли санкції, пов’язані з ядерною енергетикою.Однак у 2018 році президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів США зі СВПД, поновивши санкції. У відповідь Іран почав порушувати узгоджені ліміти, зокрема збагатив уран до 84%, що лише на 6% менше, ніж необхідно для створення ядерної зброї. Хоча Тегеран це заперечував.

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