Фото в деталях: показали наслідки руйнувань після прильотів у Луцьку





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Нагадаємо, сьогодні на світанку Луцьк зазнав найбільшої ворожої атаки з початку війни. Місто атакували 15 ворожих БПЛА та шість ракет. Були влучання у житловий будинок на вулиці Озерецькій, 12, інші будівлі та навчальний заклад.



На місце надзвичайної події відразу виїхали усі служби та надали мешканцям першу необхідну допомогу. Разом з рятувальниками, правоохоронцями, медиками та волонтерами на Озерецьку приїхали Луцький міський голова Ігор Поліщук та начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оприлюднили детальні світлини та відео, на яких добре видно наслідки руйнувань після масштабного обстрілу у Луцьку, в ніч на 6 червня.Фото опублікували на сайті Луцької міськради.Нагадаємо, сьогодні на світанку Луцьк зазнав найбільшої ворожої атаки з початку війни. Місто атакували 15 ворожих БПЛА та шість ракет. Були влучання у житловий будинок на вулиці Озерецькій, 12, інші будівлі та навчальний заклад.На місце надзвичайної події відразу виїхали усі служби та надали мешканцям першу необхідну допомогу. Разом з рятувальниками, правоохоронцями, медиками та волонтерами на Озерецьку приїхали Луцький міський головата начальник Волинської обласної військової адміністрації

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