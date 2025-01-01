Фото в деталях: показали наслідки руйнувань після прильотів у Луцьку

Фото в деталях: показали наслідки руйнувань після прильотів у Луцьку
Оприлюднили детальні світлини та відео, на яких добре видно наслідки руйнувань після масштабного обстрілу у Луцьку, в ніч на 6 червня.

Фото опублікували на сайті Луцької міськради.

Нагадаємо, сьогодні на світанку Луцьк зазнав найбільшої ворожої атаки з початку війни. Місто атакували 15 ворожих БПЛА та шість ракет. Були влучання у житловий будинок на вулиці Озерецькій, 12, інші будівлі та навчальний заклад.

На місце надзвичайної події відразу виїхали усі служби та надали мешканцям першу необхідну допомогу. Разом з рятувальниками, правоохоронцями, медиками та волонтерами на Озерецьку приїхали Луцький міський голова Ігор Поліщук та начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.





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