Росія випустила по Україні понад 400 шахедів та більше 40 ракет, — Зеленський

Росія випустила по Україні понад 400 шахедів та більше 40 ракет, — Зеленський
У ніч на 6 вересня в ударі було більше ніж 400 дронів і більше ніж 40 ракет, зокрема балістика.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Поранено 49 людей. На жаль, число може зрости: люди звертаються по допомогу. На цю хвилину відомо про трьох загиблих. Це працівники ДСНС України.

Зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції.

"Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче", — зазначив він.



Росія випустила по Україні понад 400 шахедів та більше 40 ракет, — Зеленський


Росія випустила по Україні понад 400 шахедів та більше 40 ракет, — Зеленський


Росія випустила по Україні понад 400 шахедів та більше 40 ракет, — Зеленський



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