Під завалами у Луцьку рятувальники виявили ще одне тіло: це молода дівчина
Сьогодні, 16:44
У Луцьку повідомили про ще одного загиблого. Це молода дівчина — кохана парубка, тіло якого рятувальники знайшли напередодні.
Про це розповідає репортер телеканалу "Ми Україна".
Пару звали Микола та Іванна. Разом вони вже були багато років, планували незабаром одружитися.
Закохані мешкали у квартирі на 8 поверсі. Їхні тіла виявили у підвальному приміщенні, куди вони впали разом з панелями будівлі.
Весь день молоді люди вважалися зниклими безвісти.
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Про це розповідає репортер телеканалу "Ми Україна".
Пару звали Микола та Іванна. Разом вони вже були багато років, планували незабаром одружитися.
Закохані мешкали у квартирі на 8 поверсі. Їхні тіла виявили у підвальному приміщенні, куди вони впали разом з панелями будівлі.
Весь день молоді люди вважалися зниклими безвісти.
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