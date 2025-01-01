Під завалами у Луцьку рятувальники виявили ще одне тіло: це молода дівчина

Під завалами у Луцьку рятувальники виявили ще одне тіло: це молода дівчина
У Луцьку повідомили про ще одного загиблого. Це молода дівчина — кохана парубка, тіло якого рятувальники знайшли напередодні.

Про це розповідає репортер телеканалу "Ми Україна".

Пару звали Микола та Іванна. Разом вони вже були багато років, планували незабаром одружитися.

Закохані мешкали у квартирі на 8 поверсі. Їхні тіла виявили у підвальному приміщенні, куди вони впали разом з панелями будівлі.

Весь день молоді люди вважалися зниклими безвісти.




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