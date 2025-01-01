Під завалами у Луцьку знайшли тіло молодого хлопця
Сьогодні, 15:07
У Луцьку під завалами зруйнованої багатоповерхівки знайшли тіло молодого хлопця.
Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, станом на цю хвилину маємо одного загиблого від ворожого удару, молодого хлопця, якого рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку", — написав мер.
Раніше повідомляли, що молода пара, яка мешкала в цьому будинку, вважається зниклими безвісти. Однак, чи саме про цю людину йдеться — невідомо.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи.
Армія рф застосувала по обласному центру Волині БпЛА та ракети. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, транспортні засоби, комерційні об’єкти.
Відомо про щонайменше 16 постраждалих мешканців міста, 9 з них було госпіталізовано.
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Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, станом на цю хвилину маємо одного загиблого від ворожого удару, молодого хлопця, якого рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку", — написав мер.
Раніше повідомляли, що молода пара, яка мешкала в цьому будинку, вважається зниклими безвісти. Однак, чи саме про цю людину йдеться — невідомо.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи.
Армія рф застосувала по обласному центру Волині БпЛА та ракети. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, транспортні засоби, комерційні об’єкти.
Відомо про щонайменше 16 постраждалих мешканців міста, 9 з них було госпіталізовано.
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