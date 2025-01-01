Після ворожого обстрілу у Луцьку зникла молода пара: вони мали бути в пошкодженій багатоповерхівці





Про це розповів речник ГУ ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, пише видання Волинські новини.



Зі слів очевидців, немає зв'язку з молодою парою, яка живе в цьому будинку.



Кількість постраждалих станом на 10:50 не змінилася – щонайменше 15 осіб.



"В одному з під'їздів конструкції зруйновано по висоті, в іншому – руйнування. Для людей це жахливо. Остаточний висновок про його придатність робитимуть спеціальні служби", – додав Володимир Нестеров.



Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила



Армія рф застосувала по обласному центру Волині



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку після влучання ворожої повітряної цілі двоє людей вважаються зниклими безвісти.Про це розповів речник ГУ ДСНС у Волинській області, пише видання Волинські новини.Зі слів очевидців, немає зв'язку з молодою парою, яка живе в цьому будинку.Кількість постраждалих станом на 10:50 не змінилася – щонайменше 15 осіб."В одному з під'їздів конструкції зруйновано по висоті, в іншому – руйнування. Для людей це жахливо. Остаточний висновок про його придатність робитимуть спеціальні служби", – додав Володимир Нестеров.Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк . З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.Армія рф застосувала по обласному центру Волині БпЛА та ракети . Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, транспортні засоби, комерційні об’єкти.

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