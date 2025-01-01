Після ворожого обстрілу у Луцьку зникла молода пара: вони мали бути в пошкодженій багатоповерхівці
Сьогодні, 12:20
У Луцьку після влучання ворожої повітряної цілі двоє людей вважаються зниклими безвісти.
Про це розповів речник ГУ ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, пише видання Волинські новини.
Зі слів очевидців, немає зв'язку з молодою парою, яка живе в цьому будинку.
Кількість постраждалих станом на 10:50 не змінилася – щонайменше 15 осіб.
"В одному з під'їздів конструкції зруйновано по висоті, в іншому – руйнування. Для людей це жахливо. Остаточний висновок про його придатність робитимуть спеціальні служби", – додав Володимир Нестеров.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.
Армія рф застосувала по обласному центру Волині БпЛА та ракети. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, транспортні засоби, комерційні об’єкти.
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Про це розповів речник ГУ ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, пише видання Волинські новини.
Зі слів очевидців, немає зв'язку з молодою парою, яка живе в цьому будинку.
Кількість постраждалих станом на 10:50 не змінилася – щонайменше 15 осіб.
"В одному з під'їздів конструкції зруйновано по висоті, в іншому – руйнування. Для людей це жахливо. Остаточний висновок про його придатність робитимуть спеціальні служби", – додав Володимир Нестеров.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.
Армія рф застосувала по обласному центру Волині БпЛА та ракети. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, транспортні засоби, комерційні об’єкти.
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