Під обстріл у Луцьку попала збірна України з легкої атлетики: спортсмени приїхали на Чемпіонат. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
Спортсмени збірної України, які перебувають у Луцьку на Командному чемпіонаті України, потрапили під російський обстріл.
Про це повідомили на сторінці Федерації легкої атлетики України в інстаграмі.
"Серед об’єктів, що постраждали під час атаки — яка тривала з першої ночі до шостої ранку — був готель «Мотор», де перебувала частина української збірної, включно з основним складом національної команди", — зазначають у дописі.
На щастя, серед спортсменів немає загиблих або поранених.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.
Армія рф застосувала по обласному центру Волині БпЛА та ракети. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, транспортні засоби, комерційні об’єкти.
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Про це повідомили на сторінці Федерації легкої атлетики України в інстаграмі.
"Серед об’єктів, що постраждали під час атаки — яка тривала з першої ночі до шостої ранку — був готель «Мотор», де перебувала частина української збірної, включно з основним складом національної команди", — зазначають у дописі.
На щастя, серед спортсменів немає загиблих або поранених.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.
Армія рф застосувала по обласному центру Волині БпЛА та ракети. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, транспортні засоби, комерційні об’єкти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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