3 загиблих та 49 поранених: розповіли про наслідки ворожого обстрілу в областях





Про це повідомляє Національна поліція України.



Пошкоджено 38 об’єктів, зокрема п’ять багатоквартирних будинків та п’ять приватних, 10 автомобілів тощо.



Так, у Києві час ліквідації наслідків обстрілу загинули троє працівників ДСНС, ще поранено 9 рятувальників. Також поранення отримали 12 цивільних. Пошкоджено 13 об’єктів: житлові будинки, заклад освіти, складське приміщення, магазин, автомобілі та колії метрополітену.



У Луцьку Волинської області внаслідок комбінованого удару поранення отримали 14 людей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, приміщення державних установ.



У Чернігові поранено місцевого мешканця, пошкоджено дитсадок та три багатоквартирні будинки. Одна людина поранена.



У Полтавській області поранення отримали три людини, пошкоджено підприємства, складські приміщення.



У Тернополі поранено 10 людей, серед них п’ятеро працівників ДСНС. Пошкоджено АЗС, адмінбудівлю, приміщення підприємств.



У Київській області у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах пошкоджено сім цивільних об’єктів. Обійшлось без постраждалих.



"Слідчо-оперативні групи документують воєнні злочини держави-терориста", — зазначають у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок масованого обстрілу росіян вночі 6 червня загинуло троє людей та ще близько 49 поранені.Про це повідомляє Національна поліція України.Пошкоджено 38 об’єктів, зокрема п’ять багатоквартирних будинків та п’ять приватних, 10 автомобілів тощо.Так, учас ліквідації наслідків обстрілу загинули троє працівників ДСНС, ще поранено 9 рятувальників. Також поранення отримали 12 цивільних. Пошкоджено 13 об’єктів: житлові будинки, заклад освіти, складське приміщення, магазин, автомобілі та колії метрополітену.Волинської області внаслідок комбінованого удару поранення отримали 14 людей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, приміщення державних установ.поранено місцевого мешканця, пошкоджено дитсадок та три багатоквартирні будинки. Одна людина поранена.поранення отримали три людини, пошкоджено підприємства, складські приміщення.поранено 10 людей, серед них п’ятеро працівників ДСНС. Пошкоджено АЗС, адмінбудівлю, приміщення підприємств.у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах пошкоджено сім цивільних об’єктів. Обійшлось без постраждалих."Слідчо-оперативні групи документують воєнні злочини держави-терориста", — зазначають у поліції.

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