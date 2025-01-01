3 загиблих та 49 поранених: розповіли про наслідки ворожого обстрілу в областях
Сьогодні, 10:45
Унаслідок масованого обстрілу росіян вночі 6 червня загинуло троє людей та ще близько 49 поранені.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Пошкоджено 38 об’єктів, зокрема п’ять багатоквартирних будинків та п’ять приватних, 10 автомобілів тощо.
Так, у Києві час ліквідації наслідків обстрілу загинули троє працівників ДСНС, ще поранено 9 рятувальників. Також поранення отримали 12 цивільних. Пошкоджено 13 об’єктів: житлові будинки, заклад освіти, складське приміщення, магазин, автомобілі та колії метрополітену.
У Луцьку Волинської області внаслідок комбінованого удару поранення отримали 14 людей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, приміщення державних установ.
У Чернігові поранено місцевого мешканця, пошкоджено дитсадок та три багатоквартирні будинки. Одна людина поранена.
У Полтавській області поранення отримали три людини, пошкоджено підприємства, складські приміщення.
У Тернополі поранено 10 людей, серед них п’ятеро працівників ДСНС. Пошкоджено АЗС, адмінбудівлю, приміщення підприємств.
У Київській області у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах пошкоджено сім цивільних об’єктів. Обійшлось без постраждалих.
"Слідчо-оперативні групи документують воєнні злочини держави-терориста", — зазначають у поліції.
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Про це повідомляє Національна поліція України.
Пошкоджено 38 об’єктів, зокрема п’ять багатоквартирних будинків та п’ять приватних, 10 автомобілів тощо.
Так, у Києві час ліквідації наслідків обстрілу загинули троє працівників ДСНС, ще поранено 9 рятувальників. Також поранення отримали 12 цивільних. Пошкоджено 13 об’єктів: житлові будинки, заклад освіти, складське приміщення, магазин, автомобілі та колії метрополітену.
У Луцьку Волинської області внаслідок комбінованого удару поранення отримали 14 людей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, приміщення державних установ.
У Чернігові поранено місцевого мешканця, пошкоджено дитсадок та три багатоквартирні будинки. Одна людина поранена.
У Полтавській області поранення отримали три людини, пошкоджено підприємства, складські приміщення.
У Тернополі поранено 10 людей, серед них п’ятеро працівників ДСНС. Пошкоджено АЗС, адмінбудівлю, приміщення підприємств.
У Київській області у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах пошкоджено сім цивільних об’єктів. Обійшлось без постраждалих.
"Слідчо-оперативні групи документують воєнні злочини держави-терориста", — зазначають у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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