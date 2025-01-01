3 загиблих та 49 поранених: розповіли про наслідки ворожого обстрілу в областях

3 загиблих та 49 поранених: розповіли про наслідки ворожого обстрілу в областях
Унаслідок масованого обстрілу росіян вночі 6 червня загинуло троє людей та ще близько 49 поранені.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Пошкоджено 38 об’єктів, зокрема п’ять багатоквартирних будинків та п’ять приватних, 10 автомобілів тощо.

Так, у Києві час ліквідації наслідків обстрілу загинули троє працівників ДСНС, ще поранено 9 рятувальників. Також поранення отримали 12 цивільних. Пошкоджено 13 об’єктів: житлові будинки, заклад освіти, складське приміщення, магазин, автомобілі та колії метрополітену.

У Луцьку Волинської області внаслідок комбінованого удару поранення отримали 14 людей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, приміщення державних установ.

У Чернігові поранено місцевого мешканця, пошкоджено дитсадок та три багатоквартирні будинки. Одна людина поранена.

У Полтавській області поранення отримали три людини, пошкоджено підприємства, складські приміщення.

У Тернополі поранено 10 людей, серед них п’ятеро працівників ДСНС. Пошкоджено АЗС, адмінбудівлю, приміщення підприємств.

У Київській області у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах пошкоджено сім цивільних об’єктів. Обійшлось без постраждалих.

"Слідчо-оперативні групи документують воєнні злочини держави-терориста", — зазначають у поліції.

3 загиблих та 49 поранених: розповіли про наслідки ворожого обстрілу в областях

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