Показали, що зараз відбувається на місцях прильотів у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 09:45
Усі профільні служби перебувають безпосередньо біля місць уражень у Луцьку. Поліцейські, рятувальники, медики оперативно прибули на місце після прильотів. Вони показали, як саме надається допомога постраждалим.
У поліції повідомляють, що на місцях розгорнуто мобільні штаби поліції з надання допомоги мешканцям. Про ушкодження житла та іншу інформацію можна повідомляти безпосередньо в цих штабах, у Луцькому районному управлінні поліції (вул. Звитяжна, 2) або за номером 102.Сформовано додаткові слідчо-оперативні групи поліції для всебічної допомоги людям.
"Закликаємо громадян не поширювати в соцмережах фото та інформацію з адресами ушкоджень в цілях безпеки", – закликають поліцейські.
Тим часом, рятувальники інформують, що вже ліквідували всі займання. Постраждали щонайменше 15 людей, з пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин.
Залучені понад 100 рятувальників, 25 одиниць техніки ДСНС. Розгорнуто "Пункт незламності", працюють психологи ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.
Армія рф застосувала по обласному центру Волині БпЛА та ракети. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, транспортні засоби, комерційні об’єкти.
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У поліції повідомляють, що на місцях розгорнуто мобільні штаби поліції з надання допомоги мешканцям. Про ушкодження житла та іншу інформацію можна повідомляти безпосередньо в цих штабах, у Луцькому районному управлінні поліції (вул. Звитяжна, 2) або за номером 102.Сформовано додаткові слідчо-оперативні групи поліції для всебічної допомоги людям.
"Закликаємо громадян не поширювати в соцмережах фото та інформацію з адресами ушкоджень в цілях безпеки", – закликають поліцейські.
Тим часом, рятувальники інформують, що вже ліквідували всі займання. Постраждали щонайменше 15 людей, з пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин.
Залучені понад 100 рятувальників, 25 одиниць техніки ДСНС. Розгорнуто "Пункт незламності", працюють психологи ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.
Армія рф застосувала по обласному центру Волині БпЛА та ракети. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, транспортні засоби, комерційні об’єкти.
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