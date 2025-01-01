Показали, що зараз відбувається на місцях прильотів у Луцьку. ФОТО





У поліції



"Закликаємо громадян не поширювати в соцмережах фото та інформацію з адресами ушкоджень в цілях безпеки", – закликають поліцейські.



Тим часом,



Залучені понад 100 рятувальників, 25 одиниць техніки ДСНС. Розгорнуто "Пункт незламності", працюють психологи ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.







Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила



Армія рф застосувала по обласному центру Волині



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Усі профільні служби перебувають безпосередньо біля місць уражень у Луцьку. Поліцейські, рятувальники, медики оперативно прибули на місце після прильотів. Вони показали, як саме надається допомога постраждалим.У поліції повідомляють , що на місцях розгорнуто мобільні штаби поліції з надання допомоги мешканцям. Про ушкодження житла та іншу інформацію можна повідомляти безпосередньо в цих штабах, у Луцькому районному управлінні поліції (вул. Звитяжна, 2) або за номером 102.Сформовано додаткові слідчо-оперативні групи поліції для всебічної допомоги людям."Закликаємо громадян не поширювати в соцмережах фото та інформацію з адресами ушкоджень в цілях безпеки", – закликають поліцейські.Тим часом, рятувальники інформують, що вже ліквідували всі займання. Постраждали щонайменше 15 людей, з пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин.Залучені понад 100 рятувальників, 25 одиниць техніки ДСНС. Розгорнуто "Пункт незламності", працюють психологи ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк . З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.Армія рф застосувала по обласному центру Волині БпЛА та ракети . Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, транспортні засоби, комерційні об’єкти.

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