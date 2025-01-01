У Києві під ворожими обстрілами загинуло троє рятувальників: вони приїхали на допомогу людям
Сьогодні, 09:13
У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС: Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям.
Про це повідомили на сторінці ДСНС України у фейсбуці.
"Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди – у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися…
У кожного з них були улюблена справа, бажання, плани на життя. Але ворог вирішив інакше", – зазначили у дописі їхні колеги.
Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя. Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога.
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Про це повідомили на сторінці ДСНС України у фейсбуці.
"Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди – у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися…
У кожного з них були улюблена справа, бажання, плани на життя. Але ворог вирішив інакше", – зазначили у дописі їхні колеги.
Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя. Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога.
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