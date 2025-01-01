У Києві під ворожими обстрілами загинуло троє рятувальників: вони приїхали на допомогу людям

У Києві під ворожими обстрілами загинуло троє рятувальників: вони приїхали на допомогу людям
У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС: Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям.

Про це повідомили на сторінці ДСНС України у фейсбуці.

"Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди – у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися…
У кожного з них були улюблена справа, бажання, плани на життя. Але ворог вирішив інакше", – зазначили у дописі їхні колеги.

Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя. Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, що зараз відбувається на місцях прильотів у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 09:45
Кращий український хостинг для бізнесу з Волині
Сьогодні, 09:15
У Києві під ворожими обстрілами загинуло троє рятувальників: вони приїхали на допомогу людям
Сьогодні, 09:13
Командувач Нацгвардії не бачить сенсу наступати на фронті: що він пропонує
Сьогодні, 07:32
Скільки шахедів та ракет випустила росія по Луцьку?
Сьогодні, 06:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, що зараз відбувається на місцях прильотів у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 09:45
 0
Кращий український хостинг для бізнесу з Волині
Сьогодні, 09:15
 0
У Києві під ворожими обстрілами загинуло троє рятувальників: вони приїхали на допомогу людям
Сьогодні, 09:13
 0
Командувач Нацгвардії не бачить сенсу наступати на фронті: що він пропонує
Сьогодні, 07:32
 0
Скільки шахедів та ракет випустила росія по Луцьку?
Сьогодні, 06:25
 0
Медіа
відео
1/8