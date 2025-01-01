Скільки шахедів та ракет випустила росія по Луцьку?
Сьогодні, 06:25
Під час масованої нічної атаки рф, ворог застосував 15 БПЛА та 6 ракет по Луцьку.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Ігор Поліщук.
Раніше мер повідомляв, що зафіксовано пошкодження покрівлі одного з багатоквартирних будинків, численні вибиті вікна у житлових багатоповерхівках, а також завдано шкоди комерційним об’єктам та приватним автомобілям.
Наразі відомо про п'ятеро постраждалих. Загиблих, на щастя, немає.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.
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Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Ігор Поліщук.
Раніше мер повідомляв, що зафіксовано пошкодження покрівлі одного з багатоквартирних будинків, численні вибиті вікна у житлових багатоповерхівках, а також завдано шкоди комерційним об’єктам та приватним автомобілям.
Наразі відомо про п'ятеро постраждалих. Загиблих, на щастя, немає.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.
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