Скільки шахедів та ракет випустила росія по Луцьку?





Про це у своєму Ігор Поліщук.



Раніше мер повідомляв, що зафіксовано пошкодження покрівлі одного з багатоквартирних будинків, численні вибиті вікна у житлових багатоповерхівках, а також завдано шкоди комерційним об’єктам та приватним автомобілям.



Наразі



Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час масованої нічної атаки рф, ворог застосував 15 БПЛА та 6 ракет по Луцьку.Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський головаРаніше мер повідомляв, що зафіксовано пошкодження покрівлі одного з багатоквартирних будинків, численні вибиті вікна у житлових багатоповерхівках, а також завдано шкоди комерційним об’єктам та приватним автомобілям.Наразі відомо про п'ятеро постраждалих . Загиблих, на щастя, немає.Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк . З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.

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