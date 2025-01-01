Скільки шахедів та ракет випустила росія по Луцьку?

Скільки шахедів та ракет випустила росія по Луцьку?
Під час масованої нічної атаки рф, ворог застосував 15 БПЛА та 6 ракет по Луцьку.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Раніше мер повідомляв, що зафіксовано пошкодження покрівлі одного з багатоквартирних будинків, численні вибиті вікна у житлових багатоповерхівках, а також завдано шкоди комерційним об’єктам та приватним автомобілям.

Наразі відомо про п'ятеро постраждалих. Загиблих, на щастя, немає.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.

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