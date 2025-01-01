У Луцьку від вибуху сильно постраждала багатоповерхівка. ФОТО

У Луцьку від вибуху сильно постраждала багатоповерхівка. ФОТО
Очевидці показали наслідки масованої нічної атаки на Луцьк, яка відбулася 6 червня.

На фото видно, що в одній з багатоповерхівок міста вибиті всі вікна, значно пошкоджені балкони та фасад будинку.

Матеріали ширяться телеграм-каналами.

За інформацією телеканалу Аверс, постраждалий будинок розташований в районі вулиці Ківерцівської. Попередньо, там є постраждалі.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня рф здійснила масовану атаку на Луцьк. З третьої до п'ятої години ночі в місті раз за разом працювала ППО та було чути потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про кілька ракет та понад десяток шахедів.

Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що маємо пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках, пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі.




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