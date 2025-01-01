На Волині хочуть повернути історичну назву селу





Це питання наразі перебуває на розгляді в профільному комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Про це розповів головний спеціаліст Інституту національної пам'яті України Богдан Короленко, - пише



Село Старовойтове розташоване у Ковельському районі поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин". Цю назву воно отримало в 1946 році. Нова назва, котру планують дати цьому населеному пункту — Волчків Перевіз. Зі слів Богдана Короленка, це давня історична назва цього села, відома ще з кінця 15 століття, тобто їй понад пів тисячі років.



"Станом на сьогодні є попереднє обговорення. Комітет звертався до Українського інституту національної пам'яті, і ми надали відповідні роз'яснення та рекомендації щодо нової назви. Походить вона не від "вовка", а він імені холмського старости Петра Волчка-Рокотовича, який володів цими землями. Він є учасником Грюнвальдської битви 1410 року. Є історичні документи, які засвідчують цю назву", — сказав фахівець.



На Волині є 6 сіл, що отримали нові назви майже за два роки

Повернули їхні історичні назви яким по декілька століть — це давні історичні назви.



Станом на початок червня 2025-го на Волині перейменували 6 населених пунктів, включаючи ухвалені 5 червня постанови Верховної Ради про нові назви селам Петрове та Пархоменкове, що увічнювали радянських прикордонників. Цим селам повернули їхні історичні назви, яким по декілька століть, зазначив Богдан Короленко.



"Правда це більше стосувалося приведення назв населених пунктів у відповідність до стандартів державної мови. Сьогоднішнє голосування стосується безпосередньо деколонізації як такої. Станом на 1941 рік прикордонні війська були частиною військ НКВС, тому закон України вимагає перейменовувати такі назви", — сказав фахівець.



Торік Верховна Рада перейменувала чотири волинські села, які отримали нові назви: Підгороднє, Рогові Смолярі, Смолярі-Світязькі, Столинські Смолярі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Село Старовойтове Рівненської сільської ради на Волині, яке було назване на честь радянського прикордонника Старовойтова, хочуть перейменувати та повернути йому історичну назву.Це питання наразі перебуває на розгляді в профільному комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Про це розповів головний спеціаліст Інституту національної пам'яті України, - пише Суспільне Село Старовойтове розташоване у Ковельському районі поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин". Цю назву воно отримало в 1946 році. Нова назва, котру планують дати цьому населеному пункту — Волчків Перевіз. Зі слів Богдана Короленка, це давня історична назва цього села, відома ще з кінця 15 століття, тобто їй понад пів тисячі років."Станом на сьогодні є попереднє обговорення. Комітет звертався до Українського інституту національної пам'яті, і ми надали відповідні роз'яснення та рекомендації щодо нової назви. Походить вона не від "вовка", а він імені холмського старости Петра Волчка-Рокотовича, який володів цими землями. Він є учасником Грюнвальдської битви 1410 року. Є історичні документи, які засвідчують цю назву", — сказав фахівець.На Волині є 6 сіл, що отримали нові назви майже за два рокиПовернули їхні історичні назви яким по декілька століть — це давні історичні назви.Станом на початок червня 2025-го на Волині перейменували 6 населених пунктів, включаючи ухвалені 5 червня постанови Верховної Ради про, що увічнювали радянських прикордонників. Цим селам повернули їхні історичні назви, яким по декілька століть, зазначив Богдан Короленко."Правда це більше стосувалося приведення назв населених пунктів у відповідність до стандартів державної мови. Сьогоднішнє голосування стосується безпосередньо деколонізації як такої. Станом на 1941 рік прикордонні війська були частиною військ НКВС, тому закон України вимагає перейменовувати такі назви", — сказав фахівець.Торік Верховна Рада перейменувала чотири волинські села, які отримали нові назви: Підгороднє, Рогові Смолярі, Смолярі-Світязькі, Столинські Смолярі.

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