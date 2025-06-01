Маск заявив, що ім’я Трампа є в «файлах Епштейна», пов’язаних із секс-торгівлею

Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском, останній сказав, що ім’я американського лідера є в "файлах Епштейна". Епштейна звинувачували в педофілії та організації проституції.



Про це пише



"Час скинути справжню бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось чому їх насправді не оприлюднюють. Гарного дня, DJT!", - йдеться у дописі Маска у соцмережі Х.



Довідково: Джеффрі Епштейн, якого мали судити у справі про торгівлю сексуальними послугами, за офіційною версією, вчинив самогубство у своїй камері у тюрмі в Нью-Йорку ще у серпні 2019 року. Його звинувачували в управлінні масштабною мережею з неповнолітніх дівчат, що надавали сексуальні послуги.



66-річний фінансист мав чимало впливових друзів та знайомих. Серед них – Дональд Трамп, експрезидент США Білл Клінтон, британський принц Ендрю тощо.



Що передувало:



Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Перед цим стало непублічно відомо, що Трамп невдоволений критикою свого бюджетного законопроєкту з боку Маска.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суперечці, що розгорілася 5 червня між президентом СШАта мільярдером, останній сказав, що ім’я американського лідера є в "файлах Епштейна". Епштейна звинувачували в педофілії та організації проституції.Про це пише "Українська правда" , посилаючись на соцмережі Маска."Час скинути справжню бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось чому їх насправді не оприлюднюють. Гарного дня, DJT!", - йдеться у дописі Маска у соцмережі Х.Джеффрі Епштейн, якого мали судити у справі про торгівлю сексуальними послугами, за офіційною версією, вчинив самогубство у своїй камері у тюрмі в Нью-Йорку ще у серпні 2019 року. Його звинувачували в управлінні масштабною мережею з неповнолітніх дівчат, що надавали сексуальні послуги.66-річний фінансист мав чимало впливових друзів та знайомих. Серед них – Дональд Трамп, експрезидент США Білл Клінтон, британський принц Ендрю тощо.Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.Перед цим стало непублічно відомо, що Трамп невдоволений критикою свого бюджетного законопроєкту з боку Маска.

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