6 червня на Волині: гортаючи календар

6 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує волонтер Сергій Добродомов (на фото).

Також особисте свято відзначають депутат Волинської обласної ради, ексвійськовослужбовець та ексрадник голови з питань ветеранської політики голови Волинської ОДА Андрій Козюра, член ГО «Волинські патріоти», приватний нотаріус Василь Гут, музикант Микола Тимощук.

День ангела відзначають: Григорій, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан та Федір.

Вітаємо усіх зі святом, зичимо здоров’я, успіхів у праці та достатку!

Щорічно в Україні 6 червня відзначають День журналіста. Саме цього дня у 1992 році Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.

Тож Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх колег! Бажаємо горіти роботою, отримувати задоволення від процесу та результатів й бути гідними звання журналістів!

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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