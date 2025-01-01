У громаді на Волині відбудуться нічні стрільби





Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.



"Увага! Навчальні стрільби. Сьогодні, 5 червня, у нічну пору доби в нашій громаді проходитимуть навчальні стрільби", - йдеться у дописі.



У Любешівській громаді попереджають місцевих жителів, якщо вони почують звуки пострілів — зберігати спокій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любешівській територіальній громаді на Волині відбудуться нічні навчальні стрільби.Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці."Увага! Навчальні стрільби. Сьогодні, 5 червня, у нічну пору доби в нашій громаді проходитимуть навчальні стрільби", - йдеться у дописі.У Любешівській громаді попереджають місцевих жителів, якщо вони почують звуки пострілів — зберігати спокій.

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