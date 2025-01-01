У громаді на Волині відбудуться нічні стрільби

У громаді на Волині відбудуться нічні стрільби
У Любешівській територіальній громаді на Волині відбудуться нічні навчальні стрільби.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

"Увага! Навчальні стрільби. Сьогодні, 5 червня, у нічну пору доби в нашій громаді проходитимуть навчальні стрільби", - йдеться у дописі.

У Любешівській громаді попереджають місцевих жителів, якщо вони почують звуки пострілів — зберігати спокій.

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Теги: Волинь, навчальні стрільби, війна, Любешівщина
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