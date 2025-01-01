У громаді на Волині відбудуться нічні стрільби
Сьогодні, 23:19
У Любешівській територіальній громаді на Волині відбудуться нічні навчальні стрільби.
Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
"Увага! Навчальні стрільби. Сьогодні, 5 червня, у нічну пору доби в нашій громаді проходитимуть навчальні стрільби", - йдеться у дописі.
У Любешівській громаді попереджають місцевих жителів, якщо вони почують звуки пострілів — зберігати спокій.
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Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
"Увага! Навчальні стрільби. Сьогодні, 5 червня, у нічну пору доби в нашій громаді проходитимуть навчальні стрільби", - йдеться у дописі.
У Любешівській громаді попереджають місцевих жителів, якщо вони почують звуки пострілів — зберігати спокій.
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