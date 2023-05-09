У Луцьку відкрили пляжний сезон. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку відкриті два пляжі міста: на річці Стир у Центральному парку та на ставках у мікрорайоні Теремно. Впродовж пляжного сезону, який стартував 1 червня, у місцях купання почергово працюють 12 матросів-рятувальників.Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської радиЗ його слів, задля безпеки відпочивальників, на кожному пляжі працюватимуть по шестеро рятувальників, які чергуватимуть що три дні.У якому стані пляжі Луцька і як багато там відпочивальниківВперше у цьому сезоні відпочиває на Теремнівських ставках разом із донькоюіз Луцька."Це перший раз ми прийшли оце і я спочатку походила по воді. Вода така прохолодна, але достатньо, щоб купатися. Дочка то зразу вона так плюхнула та й почала плавати", — говорить лучанка.На Теремнівську водойму щодня приходять понад 150 відпочивальників, розповів плавець-рятувальник. З його слів, за п’ять днів роботи пляжу випадків потопання людей не було. Більшість приходять на пляж в обід і після обіду."Вода сьогодні +18°. Дуже багато дітей без батьків приходять, робимо зауваження. В нас є човен, рятувальні жилети, кінець Олександрова, трубка Амбу, щоб надавати першу домедичну допомогу, аптечка в разі порізів і так далі. Укомплектовані ми непогано", — зазначив рятувальник.Зі слів рятувальника, загальна площа відпочинкової зони Теремнівської водойми — 1250 метрів квадратних: тут можна купатися, смажити шашлики на дозволених мангалах, а також рибалити.Пляжний сезон розпочала 30 березня лучанка, яка відвідує центральний пляж міста на річці Стир."Присіла один разочок, а потім вже по погоді дивилась, коли сонечко, то приходила, ну, коли два рази, коли п'ять, потім 10, а потім вже трошки пропливаю. Я б хотіла сказати, щоб можна було б, конечно, де пляж водорослі почистити, тому що почистили дно, а водоростей багато", — сказала жінка.Пенсіонерка Тамара Михайлюк приходить на Стир засмагати ще з квітня і тоді ж вперше занурилася у воду."Обливаюсь холодним душем, гарячим, потім холодом дуже. І тому мені легше переносити холод. Нормально облаштований, навіть є рятувальники у нас тут", — зазначила жінка.Зі слів місцевого рятувальника Дмитра Ворони, на центральний пляж приходять від 20 до 30 відпочивальників щодня. Плавець-рятувальник Дмитро Ворона зазначив: вода у водоймах ще не прогрілася."От два-три дня, що є люди активно купаються, але бачите, зараз Ви, вітер. Не рекомендуємо підліткам, людям з вадами, захворюваннями довго находитись у воді", — зазначив чоловік.Пляжний сезон в Луцькій громаді триватиме до 31 серпня. Торік на водоймах громади врятували 27 людей, які тонули, розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Юрій Кирилюк.З його слів, у випадку повітряної тривоги для відпочивальників передбачені місця для укриття: на річці Стир — у дитячо-юнацькій спортивній школі №3, на Теремнівських ставках — у ліцеях №18 та №22.На обслуговування пляжів впродовж купального сезону з міського бюджету передбачили 756 тисяч гривень. Перед відкриттям купального сезону пляжі обстежили і підготували для відпочинку, сказав посадовець.Юрій Кирилюк додав: у випадку повітряної тривоги для відпочивальників передбачені місця для укриття: на річці Стир — у дитячо-юнацькій спортивній школі №3, на Теремнівських ставках — у ліцеях №18 та №22.