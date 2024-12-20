Волинська гімнастка у складі національної збірної здобула золото на чемпіонаті Європи

На чемпіонаті Європи з гімнастики художньої волинська гімнастказдобула золоту медаль в групових вправах.Про це повідомляють на сторінці департаменту молоді та спорту Луцької міської ради.У складі національної збірної команди Маргарита Мельник продемонструвала високу спортивну майстерність. Це досягнення стало черговим свідченням високого рівня української школи гімнастики та професійності як спортсменок, так і тренерського штабу.Значний період Маргарита відвідувала тренування у Комунальний заклад Дитячо-юнацька спортивна школа 3 Луцької міської ради, де тренувалась під керівництвомтаПізніше спортсменка пройшла відбір і потрапила до збірної команди України та продовжила тренуватись в Києві в титулованих тренерів нашої держави.Це перше "золото" на рівні юніорок в груповому багатоборстві на Євро. Наша команда здобула "золото" групового багатоборства за підсумками кваліфікацій з п'ятьма обручами та п'ять пар булав.Ось топ трійка команд та набрані бали:1) Україна — 48.2;2) Іспанія — 47.95;3) Італія — 47.45.