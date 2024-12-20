Волинська гімнастка у складі національної збірної здобула золото на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 21:28
На чемпіонаті Європи з гімнастики художньої волинська гімнастка Маргарита Мельник здобула золоту медаль в групових вправах.
Про це повідомляють на сторінці департаменту молоді та спорту Луцької міської ради.
У складі національної збірної команди Маргарита Мельник продемонструвала високу спортивну майстерність. Це досягнення стало черговим свідченням високого рівня української школи гімнастики та професійності як спортсменок, так і тренерського штабу.
Значний період Маргарита відвідувала тренування у Комунальний заклад Дитячо-юнацька спортивна школа 3 Луцької міської ради, де тренувалась під керівництвом Агєєвої Оксани та Фігель Тетяни. Пізніше спортсменка пройшла відбір і потрапила до збірної команди України та продовжила тренуватись в Києві в титулованих тренерів нашої держави.
Це перше "золото" на рівні юніорок в груповому багатоборстві на Євро. Наша команда здобула "золото" групового багатоборства за підсумками кваліфікацій з п'ятьма обручами та п'ять пар булав.
Ось топ трійка команд та набрані бали:
1) Україна — 48.2;
2) Іспанія — 47.95;
3) Італія — 47.45.
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Про це повідомляють на сторінці департаменту молоді та спорту Луцької міської ради.
У складі національної збірної команди Маргарита Мельник продемонструвала високу спортивну майстерність. Це досягнення стало черговим свідченням високого рівня української школи гімнастики та професійності як спортсменок, так і тренерського штабу.
Значний період Маргарита відвідувала тренування у Комунальний заклад Дитячо-юнацька спортивна школа 3 Луцької міської ради, де тренувалась під керівництвом Агєєвої Оксани та Фігель Тетяни. Пізніше спортсменка пройшла відбір і потрапила до збірної команди України та продовжила тренуватись в Києві в титулованих тренерів нашої держави.
Це перше "золото" на рівні юніорок в груповому багатоборстві на Євро. Наша команда здобула "золото" групового багатоборства за підсумками кваліфікацій з п'ятьма обручами та п'ять пар булав.
Ось топ трійка команд та набрані бали:
1) Україна — 48.2;
2) Іспанія — 47.95;
3) Італія — 47.45.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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