Смакололики з волинських лісів представили на міжнародній виставці у Канаді. ФОТО
Сьогодні, 20:45
Екопродукція ДП "Ліси України" була представлена на міжнародній виставці в Торонто.
У Канаді представили продукцію з лісів Волині. Про це повідомляють на сторінці Поліського лісового офісу.
З 27 по 31 травня 2025 року в Торонто відбулася торговельна місія UFMA, в межах якої було представлено продукцію власного виробництва ДП «Ліси України». Вже під час заходу розпочалися перші переговори щодо потенційних експортних контрактів.
Ініціатором участі підприємства у виставці виступив член наглядової ради ДП «Ліси України» Маркіян Витвицький, котрий
є віце-президентом, головою Комітету з інновацій та технологій Канадсько-української торгової палати.
«У ДП «Ліси України» - значний потенціал у сфері побічного користування, зокрема у виробництві екологічної харчової продукції. Це товари з доданою вартістю, виготовлені з натуральної сировини, фактично - з дикоросів. Саме така продукція викликає високий інтерес у західного споживача. Розширення експортних ринків — не лише логічний крок, а й ефективний інструмент для диверсифікації доходів підприємства», — зазначив Маркіян Витвицький.
Захід об’єднав провідних українських виробників харчових продуктів, а також представників канадських торговельних мереж, байєрів та імпортерів. Торговельна місія була організована UFMA у партнерстві з Canada-Ukraine Chamber of Commerce за підтртримки Посольства України в Канаді, міжнародної платформи Nazovni.online та Офісу з розвитку підприємництва та експорту й національного проєкту Дія.Бізнес.
Консервний цех Маневицького надлісництва Поліського лісового офісу успішно пройшов конкурсний відбір та виконав усі вимоги для участі в місії. Це дозволило підприємству презентувати продукцію потенційним закордонним партнерам.
Наразі до експортного портфеля входять: варення, джеми, перетерті ягоди без термічної обробки та сублімована продукція.
Екопродукція з Волині і раніше була представлена на ринках Канади, Ізраїлю, Польщі, Німеччини та США.
Варто зазначити, що саме Канада свого часу стала одним із перших експортних напрямків для лінійки ягідної продукції.
В Україні ці товари доступні у рекреаційних комплексах «Лісовичок» https://www.instagram.com/lisovychok_volyn?igsh=MXJkM244aHNrbmwzcA==
або онлайн: lisovychok.com.ua.
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У Канаді представили продукцію з лісів Волині. Про це повідомляють на сторінці Поліського лісового офісу.
З 27 по 31 травня 2025 року в Торонто відбулася торговельна місія UFMA, в межах якої було представлено продукцію власного виробництва ДП «Ліси України». Вже під час заходу розпочалися перші переговори щодо потенційних експортних контрактів.
Ініціатором участі підприємства у виставці виступив член наглядової ради ДП «Ліси України» Маркіян Витвицький, котрий
є віце-президентом, головою Комітету з інновацій та технологій Канадсько-української торгової палати.
«У ДП «Ліси України» - значний потенціал у сфері побічного користування, зокрема у виробництві екологічної харчової продукції. Це товари з доданою вартістю, виготовлені з натуральної сировини, фактично - з дикоросів. Саме така продукція викликає високий інтерес у західного споживача. Розширення експортних ринків — не лише логічний крок, а й ефективний інструмент для диверсифікації доходів підприємства», — зазначив Маркіян Витвицький.
Захід об’єднав провідних українських виробників харчових продуктів, а також представників канадських торговельних мереж, байєрів та імпортерів. Торговельна місія була організована UFMA у партнерстві з Canada-Ukraine Chamber of Commerce за підтртримки Посольства України в Канаді, міжнародної платформи Nazovni.online та Офісу з розвитку підприємництва та експорту й національного проєкту Дія.Бізнес.
Консервний цех Маневицького надлісництва Поліського лісового офісу успішно пройшов конкурсний відбір та виконав усі вимоги для участі в місії. Це дозволило підприємству презентувати продукцію потенційним закордонним партнерам.
Наразі до експортного портфеля входять: варення, джеми, перетерті ягоди без термічної обробки та сублімована продукція.
Екопродукція з Волині і раніше була представлена на ринках Канади, Ізраїлю, Польщі, Німеччини та США.
Варто зазначити, що саме Канада свого часу стала одним із перших експортних напрямків для лінійки ягідної продукції.
В Україні ці товари доступні у рекреаційних комплексах «Лісовичок» https://www.instagram.com/lisovychok_volyn?igsh=MXJkM244aHNrbmwzcA==
або онлайн: lisovychok.com.ua.
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