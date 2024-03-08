Смакололики з волинських лісів представили на міжнародній виставці у Канаді. ФОТО

Екопродукція ДП "Ліси України" була представлена на міжнародній виставці в Торонто.У Канаді представили продукцію з лісів Волині. Про це повідомляють на сторінці Поліського лісового офісу.З 27 по 31 травня 2025 року в Торонто відбулася торговельна місія UFMA, в межах якої було представлено продукцію власного виробництва ДП «Ліси України». Вже під час заходу розпочалися перші переговори щодо потенційних експортних контрактів.Ініціатором участі підприємства у виставці виступив член наглядової ради ДП «Ліси України», котрийє віце-президентом, головою Комітету з інновацій та технологій Канадсько-української торгової палати.«У ДП «Ліси України» - значний потенціал у сфері побічного користування, зокрема у виробництві екологічної харчової продукції. Це товари з доданою вартістю, виготовлені з натуральної сировини, фактично - з дикоросів. Саме така продукція викликає високий інтерес у західного споживача. Розширення експортних ринків — не лише логічний крок, а й ефективний інструмент для диверсифікації доходів підприємства», — зазначив Маркіян Витвицький.Захід об’єднав провідних українських виробників харчових продуктів, а також представників канадських торговельних мереж, байєрів та імпортерів. Торговельна місія була організована UFMA у партнерстві з Canada-Ukraine Chamber of Commerce за підтртримки Посольства України в Канаді, міжнародної платформи Nazovni.online та Офісу з розвитку підприємництва та експорту й національного проєкту Дія.Бізнес.Консервний цех Маневицького надлісництва Поліського лісового офісу успішно пройшов конкурсний відбір та виконав усі вимоги для участі в місії. Це дозволило підприємству презентувати продукцію потенційним закордонним партнерам.Наразі до експортного портфеля входять: варення, джеми, перетерті ягоди без термічної обробки та сублімована продукція.Екопродукція з Волині і раніше була представлена на ринках Канади, Ізраїлю, Польщі, Німеччини та США.Варто зазначити, що саме Канада свого часу стала одним із перших експортних напрямків для лінійки ягідної продукції.В Україні ці товари доступні у рекреаційних комплексах «Лісовичок» https://www.instagram.com/lisovychok_volyn?igsh=MXJkM244aHNrbmwzcA==або онлайн: lisovychok.com.ua.