Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру в телеграмі.

Луцьк

Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Область

Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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