Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру в телеграмі.



Луцьк



Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.



Область



Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру в телеграмі.Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°

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