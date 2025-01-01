Винуватець п’яної аварії під Луцьком отримав 3 роки тюрми

Суд на Волині засудив до трьох років позбавлення волі винуватцяпоблизу Луцька.Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя села Рудня Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).Увечері 23 листопада 2024 року нетверезий молодик, перебуваючи за кермом технічно несправного мотоцикла марки «Днепр-11», на автодорозі в селі Жидичин не впорався з керуванням та зіткнувся з огорожею.В результаті ДТП пасажир мотоцикла отримав важку відкриту черепно-мозкову травму.Зауважимо, що посвідчення на право керувати транспортними засобами відповідної категорії водій не мав.Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на п’ять років.