Винуватець п’яної аварії під Луцьком отримав 3 роки тюрми

Винуватець п’яної аварії під Луцьком отримав 3 роки тюрми
Суд на Волині засудив до трьох років позбавлення волі винуватця ДТП у селі Жидичин поблизу Луцька.

Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя села Рудня Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Увечері 23 листопада 2024 року нетверезий молодик, перебуваючи за кермом технічно несправного мотоцикла марки «Днепр-11», на автодорозі в селі Жидичин не впорався з керуванням та зіткнувся з огорожею.

В результаті ДТП пасажир мотоцикла отримав важку відкриту черепно-мозкову травму.

Зауважимо, що посвідчення на право керувати транспортними засобами відповідної категорії водій не мав.

Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на п’ять років.

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Теги: ДТП, Волинь
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