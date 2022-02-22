На Волині мотоцикліст влетів у паркан, двоє людей потрапили до лікарні

На Волині мотоцикліст влетів у паркан, двоє людей потрапили до лікарні
У Рожищенській громаді сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикліста.

Про це повідомили у ГУНП у Волиснькій області.

Автопригода трапилася учора, 23 листопада, на вулиці Данила Галицького у селі Жидичин Луцького району.

22-річний житель Рожищенської громади, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з огорожею.

Внаслідок автопригоди мотоцикліст та пасажир, 25-річний житель тієї ж громади, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: Волинь, Рожище, ДТП
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