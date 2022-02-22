На Волині мотоцикліст влетів у паркан, двоє людей потрапили до лікарні





Про це повідомили у ГУНП у Волиснькій області.



Автопригода трапилася учора, 23 листопада, на вулиці Данила Галицького у селі Жидичин Луцького району.



22-річний житель Рожищенської громади, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з огорожею.



Внаслідок автопригоди мотоцикліст та пасажир, 25-річний житель тієї ж громади, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенській громаді сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикліста.Про це повідомили у ГУНП у Волиснькій області.Автопригода трапилася учора, 23 листопада, на вулиці Данила Галицького у селі Жидичин Луцького району.22-річний житель Рожищенської громади, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з огорожею.Внаслідок автопригоди мотоцикліст та пасажир, 25-річний житель тієї ж громади, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію