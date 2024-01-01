«Я один вижив»: митець з Волині розповів про пекло війни. ВІДЕО





Про це розповідають у сюжеті телеканалу



«Закінчив інститут мистецтв в Луцьку, майже закінчив і так як художник працював, і писав, грав як бард, виступав, також гурт «Забава» – це третя музична школа місто Луцька, керівник Марценюк Анатолій, писав для них. Переписав повністю «Волинське весілля» наше, є все в інтернеті, грають мої пісні по Україні», – розповів Леонід.



Захисник каже, що коли розпочалося повномасштабне вторнення, повернувся до рідного села та повідомив матері, що бере до рук зброю і стає на захист України.



Чоловік сам пішов до військомату.



«Я написав рапорт на лінію зіткнення. Вже тоді добровольців не було і так я попав в 58 бригаду імені Виговського, перший батальйон, перша штурмова рота і перший взвод. Два місяці був на лінії зіткнення, на нулі, як то кажуть. Донецька область Урожайне... Там просто виварали все... Коли нас виводили звідти, немає там такої природи навіть, щоб малювати – просто там акація, кущи ростуть... Їдемо через село, щоб ви розуміли, ні одної цілої будівлі немає і біля хати могили... Це просто... А так допомагало мені, мабуть, спогади, мій рідний дім, я згадував завжди концерти. Мені дзвонили... Переживали, підтримували, молилися... Я один вижив. Ну правда легке поранення, контузія сильна була», – пригадує захисник.



Зараз Леонід Бедрунь планує повернутися до малювання картин у різних стилях. «»



«Я ще до війни я займався, називається такий новий стиль флюїдарт – це якби просто береш фарбу і кидаєш. Який в тебе внутрішній стан в той момент, така і буде картина, її повторити неможливо. Там феном, вогнем потім це все закріпляється... І також класичні картини якісь. Мені саме більш подобається це натюрморт, ну і природа наша волинська», – ділиться планами воїн.



Після поранення та контузії воїн перебуває на Волині, виконує завдання тут, а незабаром вирушає на реабілітацію.



Як зазначив захисник, на війні він бачив багато горя та смертей, та попри це, не втрачає віру, що уже незабаром в Україні настане мир, а ворога буде знищено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поет, композитор, бард і художник, а зараз уже військовослужбовець Збройних Сил України Леонід Бедрунь із села Велицьк до повномасштабного вторнення займався улюбленою роботою – малював картини, писав пісні та виступав на різних сценах, та війна змінила все.Про це розповідають у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» «Закінчив інститут мистецтв в Луцьку, майже закінчив і так як художник працював, і писав, грав як бард, виступав, також гурт «Забава» – це третя музична школа місто Луцька, керівник, писав для них. Переписав повністю «Волинське весілля» наше, є все в інтернеті, грають мої пісні по Україні», – розповів Леонід.Захисник каже, що коли розпочалося повномасштабне вторнення, повернувся до рідного села та повідомив матері, що бере до рук зброю і стає на захист України.Чоловік сам пішов до військомату.«Я написав рапорт на лінію зіткнення. Вже тоді добровольців не було і так я попав в 58 бригаду імені Виговського, перший батальйон, перша штурмова рота і перший взвод. Два місяці був на лінії зіткнення, на нулі, як то кажуть. Донецька область Урожайне... Там просто виварали все... Коли нас виводили звідти, немає там такої природи навіть, щоб малювати – просто там акація, кущи ростуть... Їдемо через село, щоб ви розуміли, ні одної цілої будівлі немає і біля хати могили... Це просто... А так допомагало мені, мабуть, спогади, мій рідний дім, я згадував завжди концерти. Мені дзвонили... Переживали, підтримували, молилися... Я один вижив. Ну правда легке поранення, контузія сильна була», – пригадує захисник.Заразпланує повернутися до малювання картин у різних стилях. «»«Я ще до війни я займався, називається такий новий стиль флюїдарт – це якби просто береш фарбу і кидаєш. Який в тебе внутрішній стан в той момент, така і буде картина, її повторити неможливо. Там феном, вогнем потім це все закріпляється... І також класичні картини якісь. Мені саме більш подобається це натюрморт, ну і природа наша волинська», – ділиться планами воїн.Після поранення та контузії воїн перебуває на Волині, виконує завдання тут, а незабаром вирушає на реабілітацію.Як зазначив захисник, на війні він бачив багато горя та смертей, та попри це, не втрачає віру, що уже незабаром в Україні настане мир, а ворога буде знищено.

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