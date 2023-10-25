США можуть передати Україні далекобійні ракети JASSM, – Reuters

США можуть передати Україні далекобійні ракети JASSM, – Reuters
США близькі до того, щоб передати Україні далекобійні ракети JASSM. Вони можуть атакувати вглиб Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters, зазначаючи, що Україні доведеться зачекати на ці ракети.

Представники США заявили, що Київ має почекати на ракети, оскільки Сполучені Штати розв'язують технічні проблеми перед будь-яким постачанням.

Три джерела видання кажуть, що ракети типу "повітря – поверхня" JASSM можуть увійти до пакета озброєнь, про який оголосять цієї осені. Однак остаточного рішення ще не ухвалили.

Американські чиновники пояснили, що постачання цих ракет може:

суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту,
збільшити зону ураження ударів по території Росії.
Військові аналітики припустили, що радіус дії ракет JASSM може відтіснити російські плацдарми та склади постачання на сотні кілометрів далі від лінії бойових дій.

Це серйозно ускладнить здатність Росії підтримувати її наступальні операції та потенційно забезпечить Україні стратегічну перевагу,
– заявили фахівці.

Вони пояснили, що запуск JASSM біля північного кордону України з Росією – може дозволити ЗСУ вражати військові об'єкти Росії у Воронежі та Брянську, а на півдні – бити по аеродромах або військово-морським об'єктам у Криму.

Важливо. Ракети JASSM – це сучасні крилаті ракети великої дальності, які здатні вражати цілі на відстані до 1 000 кілометрів з високою точністю. Їх можна адаптувати та запускати з українських літаків МіГ-29, Су-24 і Су-27. Фахівці на Заході переконані, що вони посилять військові можливості України.

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Теги: Україна, США, допомога, ракети
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