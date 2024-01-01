На Волині через коротке замикання горіли дві будівлі

На Волині через коротке замикання горіли дві будівлі
У суботу, 23 листопада волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі в господарськиї спорудах.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

23 листопада ввечері в Луцькому районі трапились дві пожежі в господарських спорудах: у с.Тарасове Луцької громади та в селищі Цумань.

Для ліквідації пожеж залучались підрозділи ДСНС Луцького району та місцевої пожежної команди з селища (в другому випадку).
Причиною обох пожеж стало коротке замикання електромережі, вогонь пошкодив будівлі, постраждалих немає.

Закликаємо громадян слідкувати за справністю електричних мереж, не перевантажувати їх потужними споживачами.

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Теги: пожежа, Волинь, Тарасове, Цумань, ДСНС
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