На Волині через коротке замикання горіли дві будівлі





Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.



23 листопада ввечері в Луцькому районі трапились дві пожежі в господарських спорудах: у с.Тарасове Луцької громади та в селищі Цумань.



Для ліквідації пожеж залучались підрозділи ДСНС Луцького району та місцевої пожежної команди з селища (в другому випадку).

Причиною обох пожеж стало коротке замикання електромережі, вогонь пошкодив будівлі, постраждалих немає.



Закликаємо громадян слідкувати за справністю електричних мереж, не перевантажувати їх потужними споживачами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 23 листопада волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі в господарськиї спорудах.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.23 листопада ввечері в Луцькому районі трапились дві пожежі в господарських спорудах: у с.Тарасове Луцької громади та в селищі Цумань.Для ліквідації пожеж залучались підрозділи ДСНС Луцького району та місцевої пожежної команди з селища (в другому випадку).Причиною обох пожеж стало коротке замикання електромережі, вогонь пошкодив будівлі, постраждалих немає.Закликаємо громадян слідкувати за справністю електричних мереж, не перевантажувати їх потужними споживачами.

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