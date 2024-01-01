На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних
Сьогодні, 11:44
Високі державні нагороди знайшли своїх Героїв-заболоттівчан. На жаль-посмертно.
Про це йдеться на сторінці Заболоттівської громади.
Указом Президента України Володимира Зеленського Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено наших односельчан, Героїв Віталія Козловського та Віктора Головія-Хмеляра, які загинули під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України.
Нагороди родичам загиблих на сесії Заболоттівської селищної ради вручив представник 2-го відділення Ковельського ТЦК та СП Іван Маєвський.
Низько вклоняємося подвигу Героїв у протистоянні російській навалі.
Вічна пам' ять та вічна слава Захисникам України!
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Про це йдеться на сторінці Заболоттівської громади.
Указом Президента України Володимира Зеленського Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено наших односельчан, Героїв Віталія Козловського та Віктора Головія-Хмеляра, які загинули під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України.
Нагороди родичам загиблих на сесії Заболоттівської селищної ради вручив представник 2-го відділення Ковельського ТЦК та СП Іван Маєвський.
Низько вклоняємося подвигу Героїв у протистоянні російській навалі.
Вічна пам' ять та вічна слава Захисникам України!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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