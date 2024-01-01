На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних

На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних
Високі державні нагороди знайшли своїх Героїв-заболоттівчан. На жаль-посмертно.

Про це йдеться на сторінці Заболоттівської громади.

Указом Президента України Володимира Зеленського Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено наших односельчан, Героїв Віталія Козловського та Віктора Головія-Хмеляра, які загинули під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України.
На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних
На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних

Нагороди родичам загиблих на сесії Заболоттівської селищної ради вручив представник 2-го відділення Ковельського ТЦК та СП Іван Маєвський.
На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних
На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних
На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних

Низько вклоняємося подвигу Героїв у протистоянні російській навалі.
Вічна пам' ять та вічна слава Захисникам України!

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Теги: Волинь, Заболоття, нагорода
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