На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних





Про це йдеться на сторінці Заболоттівської громади.



Указом Президента України Володимира Зеленського Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено наших односельчан, Героїв Віталія Козловського та Віктора Головія-Хмеляра, які загинули під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України.



Нагороди родичам загиблих на сесії Заболоттівської селищної ради вручив представник 2-го відділення Ковельського ТЦК та СП Іван Маєвський.



Низько вклоняємося подвигу Героїв у протистоянні російській навалі.

Вічна пам' ять та вічна слава Захисникам України!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Високі державні нагороди знайшли своїх Героїв-заболоттівчан. На жаль-посмертно.Про це йдеться на сторінці Заболоттівської громади.Указом Президента України Володимира Зеленського Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено наших односельчан, Героївта, які загинули під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України.Нагороди родичам загиблих на сесії Заболоттівської селищної ради вручив представник 2-го відділення Ковельського ТЦК та СП Іван Маєвський.Низько вклоняємося подвигу Героїв у протистоянні російській навалі.Вічна пам' ять та вічна слава Захисникам України!

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