За минулу добу українські воїни знищили 1020 окупантів, 17 ББМ та 4 танки

За минулу добу українські воїни знищили 1020 окупантів, 17 ББМ та 4 танки
Військовослужбовці Сил оборони України щоденно завдають втрат російським окупантам, знищуючи техніку та живу силу противника.

Так, протягом минулої доби захисники України знищили понад 1000 окупантів, - повідомляють у Генрельному штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.24 орієнтовно склали 24.02.22 to 24.11.24
особового складу ‒ близько 730740 (+1020) осіб,
танків ‒ 9423 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 19209 (+17) од,
артилерійських систем – 20765 (+5) од,
РСЗВ – 1254 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19366 (+1),
крилаті ракети ‒ 2764 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 29864 (+14) од,
спеціальна техніка ‒ 3679 (+1)
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо!

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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Коментарі 2
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Трикратного Крадіяку-пенсій нелігітимного жидяру Зеленяку-Клоуняку за Гратяку у Тюрягу на Наряку!!! модераторр підорр
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