За минулу добу українські воїни знищили 1020 окупантів, 17 ББМ та 4 танки





Так, протягом минулої доби захисники України знищили понад 1000 окупантів, - повідомляють у Генрельному штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.24 орієнтовно склали 24.02.22 to 24.11.24

особового складу ‒ близько 730740 (+1020) осіб,

танків ‒ 9423 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 19209 (+17) од,

артилерійських систем – 20765 (+5) од,

РСЗВ – 1254 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19366 (+1),

крилаті ракети ‒ 2764 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29864 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 3679 (+1)

Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці Сил оборони України щоденно завдають втрат російським окупантам, знищуючи техніку та живу силу противника.Так, протягом минулої доби захисники України знищили понад 1000 окупантів, - повідомляють у Генрельному штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.24 орієнтовно склали 24.02.22 to 24.11.24особового складу ‒ близько 730740 (+1020) осіб,танків ‒ 9423 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 19209 (+17) од,артилерійських систем – 20765 (+5) од,РСЗВ – 1254 (+0) од,засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,літаків – 369 (+0) од,гелікоптерів – 329 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19366 (+1),крилаті ракети ‒ 2764 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 29864 (+14) од,спеціальна техніка ‒ 3679 (+1)Дані уточнюються.Бий окупанта! Разом переможемо!

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