На Курщині загинув 23-річний воїн з Волині Андрій Глез





Про це повідомили у Горохівській громаді.



"21 листопада, захищаючи Україну від російських окупантів, в Курській області загинув житель села Ярівка, ГЛЕЗ Андрій Борисович, 2001 року народження. Він до останнього подиху залишився відданим військовій присязі на вірність України", - йдеться у дописі.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна-Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Страшна звістка знову сколихнула Волинь та Горохівську громаду - російсько-українська війна забрала життя молодого воїна-краянина.Про це повідомили у Горохівській громаді."21 листопада, захищаючи Україну від російських окупантів, в Курській області загинув житель села Ярівка, ГЛЕЗ Андрій Борисович, 2001 року народження. Він до останнього подиху залишився відданим військовій присязі на вірність України", - йдеться у дописі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна-Героя!

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