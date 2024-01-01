На Курщині загинув 23-річний воїн з Волині Андрій Глез

На Курщині загинув 23-річний воїн з Волині Андрій Глез
Страшна звістка знову сколихнула Волинь та Горохівську громаду - російсько-українська війна забрала життя молодого воїна-краянина.

Про це повідомили у Горохівській громаді.

"21 листопада, захищаючи Україну від російських окупантів, в Курській області загинув житель села Ярівка, ГЛЕЗ Андрій Борисович, 2001 року народження. Він до останнього подиху залишився відданим військовій присязі на вірність України", - йдеться у дописі.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна-Героя!

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Теги: Волинь, Ярівка, Андрій Глез, загибель, втрата, смерть
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